Apple Home Hub: Photo Face wird Teil der Einrichtung

Zu Apples erwartetem Home Hub sind weitere Details zur Einrichtung aufgetaucht. Der Entwickler und Code-Analyst pdfu zeigt nun mehrere Bildschirmansichten eines sogenannten Photo Face. Die Fotoanzeige wird offenbar schon beim ersten Setup des neuen Geräts angeboten und greift auf Inhalte aus iCloud-Fotos zurück.

Die Screenshots zeigen deutlich, dass es dabei nicht nur um einen simplen digitalen Bilderrahmen geht. Nutzer können zwischen eigenen Fotos, Erinnerungen und geteilten Alben wählen. Bei persönlichen Aufnahmen lassen sich unter anderem hervorgehobene Bilder verwenden, bestimmte Sammlungen auswählen oder einzelne Fotos manuell festlegen. Apple beschreibt zudem die Möglichkeit, Motive nach Personen, Haustieren oder Orten zusammenzustellen.

Photo Face teilt sich Technik mit dem iPhone Duo

Die gleiche Photo-Face-Oberfläche ist auch für den erweiterten StandBy-Modus des iPhone Duo vorgesehen. Dort baut Apple StandBy deutlich aus und ergänzt zusätzliche Ansichten für Fotos, Widgets, Uhren und Smart-Home-Funktionen. Halb aufgeklappt kann das faltbare iPhone diese Inhalte ohne zusätzlichen Ständer anzeigen.

Beim Home Hub wird Photo Face offenbar bereits während der Ersteinrichtung vorbereitet. Laut pdfu überträgt das iPhone zunächst einige Fotos in voller Auflösung direkt auf das neue Gerät. Dadurch kann die Ansicht sofort Inhalte anzeigen. Die übrigen Bilder lädt der Home Hub anschließend aus iCloud nach. Wer sich beim Setup noch nicht festlegen möchte, kann die Einrichtung der Fotoansicht auch überspringen.

Verwaltung dürfte über die Home-App laufen

Die Screenshots liefern außerdem einen weiteren Hinweis darauf, wie eng Apple das neue Gerät an bestehende Home-Produkte anbindet. In den Systemdateien trägt es bislang lediglich eine allgemeine Bezeichnung als Apple-Gerät, da der endgültige Produktname dort offenbar noch nicht hinterlegt ist.

pdfu geht davon aus, dass Apple keine separate Verwaltungs-App nach Vorbild der Apple Watch einführt. Der Einrichtungsprozess gleiche weitgehend dem eines HomePod und werde lediglich um zusätzliche Schritte wie Photo Face ergänzt. Entsprechend dürfte die weitere Verwaltung über die Home-App erfolgen.

Das passt zu den bislang bekannten Details zum Gerät. Der erwartete Home Hub soll Fotos, Widgets und weitere Informationen dauerhaft auf einem annähernd quadratischen Display darstellen. Seine Vorstellung wird für den 13. Oktober erwartet.