Zur Russland-Wahl: Apple entfernt Nawalny-App der Opposition

Mit einer iPhone-Applikation wollte die in Russland aktive Opposition ihren Unterstützern dabei helfen, bei der Stimmabgabe strategisch geschickt vorzugehen. Zum Wahlauftakt ist der Download aus dem politischen Lager des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny nun aus dem Softwarekaufhaus Apples verschwunden.

Removing the Navalny app from stores is a shameful act of political censorship.

Russia’s authoritarian government and propaganda will be thrilled.@google @Apple

— Ivan Zhdanov (@ioannZH) September 17, 2021