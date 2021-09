Sky Ticket: Design-Update soll Kunden halten

Sichtet man die Pressemitteilung des Pay-TV-Senders Sky, dann stellt sich schnell das Gefühl ein, dass sich der Streaming Anbieter alle Nase lang neu erfindet. In großen Lettern klopft man sich hier regelmäßig für neue Funktionen, überarbeitete Benutzeroberflächen und runderneuerte User-Experiences auf die Schulter – als Außenstehender sucht man das sprichwörtliche „Fleisch in der Suppe“ dann jedoch häufig vergeblich. So auch heute.

Blumige Worte für „teal-grüne Farbpalette“

„Sky Ticket erscheint in neuem Glanz und bietet ein verbessertes Kundenerlebnis“ meldet die PR-Abteilung des Streamers, der hierzulande unter anderem den Content verwertet, für den in anderen Regionen und Märkten HBO zuständig ist.

Was nach Relaunch klingt, zieht lediglich die visuelle Identität gerade, die nun mit einem einheitlichen Look für alle Streaming-Dienste von Sky in Europa antritt. So soll das „moderne Erscheinungsbild mit einer teal-grünen Farbpalette“ fortan auch deutschen Kunden angeboten werden, die damit den Farbanstrich erhalten, der anderswo in Europa schon länger eingesetzt wird. Die neuen Farbtupfer erreichen TV-Bildschirme und Konsolen bereits heute, Anwendungen und Apps sollen in den kommenden Tagen nachziehen.

Update für das Buchungsportal

Neben dem dezenten Design-Update hat Sky zudem angekündigt das deutsche Buchungsportal ebenfalls zu dem Standard anderer Märkte aufschließen zu lassen und will dieses in den kommenden Tagen auf die globale OTT-Plattform umstellen, die auch schon für alle anderen Streaming-Dienste der Sky Gruppe eingesetzt wird. Kunden sollen hier von „verbesserten Selbsthilfe-Funktionen“ profitieren.

Bei genauerem Hinschauen schrumpft das Versprechen der PR-Abteilung „Sky Ticket erscheint in neuem Glanz und bietet ein verbessertes Kundenerlebnis“, damit zu einem Routine-Eingriff zusammen, der Teile des deutschen Sky-Angebotes lediglich auf den aktuellen Konzernstandard bringt.