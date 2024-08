Zeiterfassung: Mac-App Trace behält genutzte Anwendungen im Blick

Das kostenfreie Hobby-Projekt Trace versorgt euch mit einem neuen Ansatz zur Zeiterfassung. Die Mac-App des unabhängigen Entwicklers Turki Aloufi richtet sich an Nutzer von macOS, die ihre tägliche bzw. monatliche Rechner-Aktivitäten detailliert nachverfolgen möchten.

Dabei kümmert sich Trace nicht um die klassische Zeiterfassung, die etwa zum Anfertigen von Rechnungen benötigt wird – hier können euch Apps wie Timing und Co. besser unter die Arme greifen. Die Motivation hinter der Entwicklung von Trace ist vielmehr persönlicher Natur und aus der Unzufriedenheit des Entwicklers mit bestehenden Zeitmanagement-Tools entstanden, da diese ihm keinen ausreichenden Überblick über seine Nutzungsmuster boten.

Aktive Apps im Überblick

Die Kernfunktionen von Trace umfassen eine integrierte Aktivitätsüberwachung, die automatisch den Einsatz aller geöffneten Anwendungen aufzeichnet. Diese Aktivitäten werden in einer farbcodierten Zeitleiste visualisiert. Nutzer haben die Möglichkeit, ihre Sitzungen sowohl in einer täglichen als auch in einer monatlichen Übersicht zu betrachten, um so Muster in ihrer Zeitnutzung zu erkennen.

Ein zentrales Merkmal der App ist der Umgang mit den erfassten Daten. Der Entwickler betont, dass sämtliche Daten lokal auf dem Gerät des Nutzers gespeichert werden und weder an externe Server übermittelt noch mit Dritten geteilt würden.

Die App erfasst alle Fenster, die während einer Sitzung geöffnet sind. Eine differenzierte Erfassung, die beispielsweise nur das aktuell fokussierte Fenster berücksichtigt, ist derzeit noch nicht möglich. Allerdings wird diese Funktionalität als potenzielle Verbesserung für zukünftige Versionen in Betracht gezogen.

Trace ist kostenfrei verfügbar und setzt macOS-Version 13 oder neuer zur Installation voraus. Nutzer, die an einer detaillierten Aufzeichnung und Analyse ihrer Computeraktivitäten interessiert sind, könnten mit Trace eine nützliche Ergänzung zu bestehenden Zeiterfassungstools finden. Als direkter Konkurrent bietet sich die Usage-App an, die ebenfalls kostenlos verfügbar ist.