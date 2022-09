Mac-Helfer Raycast, Onyx und Usage aktualisiert

Usage ist ein kostenloses, super-schlichtes Tool zum automatischen Notieren, in welchen Mac-Apps ihr euch den Tag oder auch die Wochen hindurch am meisten aufgehalten habt. Der Gratis-Download ist weniger erste Zeiterfassung sondern mehr Schnellüberblick für Neugierige.

Entsprechend guter Dinge beobachten wir die kontinuierlichen Arbeiten an der Anwendung, die die Spotlight-Suche auf dem Mac ersetzen will. Jüngste Erweiterung: Version 1.4 versteht sich nun auf das sogenannte „Fuzzy Matching“ bei der Suche.

