Kiwix: Wikipedia offline auf Mac, iPhone und iPad nutzen

Die Universal-Applikation des auch für den Mac verfügbaren Wikipedia-Readers Kiwix hat ein Update auf Version 3.5.0 erhalten. Kiwix ermöglicht es, die ganze Wikipedia (sowie ausgewählte Teilbereiche der Online-Enzyklopädie) und andere Informationsquellen offline verfügbar zu machen.

Besonders in Regionen mit schlechtem Internet oder Zensurmaßnahmen kann die App nützlich sein. Mit dem neuen Update wurden einige Funktionen deutlich verbessert und neue hinzugefügt.

Offline-Zugriff auf Wiki und Co.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehört die Möglichkeit, direkt auf aufgerufenen Wiki-Seiten nach spezifischen Begriffen zu suchen (“Find in page”). Auch die Wiedergabe von Videos wurde optimiert, wodurch diese Inhalte nun flüssiger abgerufen werden können. Die Suche innerhalb der App wurde ebenfalls überarbeitet, sodass Nutzer nun schneller relevante Inhalte finden können.

Das Update bringt darüber hinaus eine Reihe von Verbesserungen in der Stabilität der App mit sich. Mehrere Fehler, wie Abstürze bei der Suche in der Bibliothek und Probleme mit der Wiedergabe von Videos, wurden behoben. Auch der Export von PDF-Dateien und das Handling von ZIM-Dateien in mehreren Sprachen wurden verbessert.

Kiwix bietet neben Wikipedia auch andere Inhalte, wie Reparaturanleitungen von ifixit oder Tutorials von Wikihow, die offline verfügbar gemacht werden können. Die App steht kostenlos im Mac App Store zur Verfügung und versorgt euch mit einer der einfachsten Möglichkeiten, auf umfangreiche Wissensressourcen zuzugreifen, ohne dafür über eine dauerhafte Internetverbindung verfügen zu müssen.

Zwischen 5 und 50 GB

Zum Sichern der deutschen Wikipedia mit all ihren knapp 3 Millionen Einträgen benötigt ihr mindestens 4,3 GB Speicherplatz. Wer die Version mit allen Bildern und Grafiken sichern möchte, muss über mindestens 44 GB freien Festplattenspeicher verfügen.