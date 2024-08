NAVEE bringt neuen E-Scooter V40i Pro auf den Markt

NAVEE, der seit 2020 aktive Anbieter von E-Scootern und E-Bikes, hat sein neuestes Modell, den V40i Pro, auf den Markt gebracht. Der kompakte Elektroroller will vor allem mit seinen erweiterten Sicherheitsfunktionen und der erhöhten Reichweite überzeugen. Der V40i Pro richtet sich an Pendler und Freizeitanwender, die sich zwar fortbewegen, dabei aber selbst nicht über die Maßen bewegen möchten.

Duales Bremssystem mit Rekuperation

Der E-Scooter ist mit einer 36V-Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 40 Kilometern ermöglichen soll – damit verdoppelt der V40i Pro die 25-Kilometer-Reichweite des V25i Pro fast. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei den in Deutschland für solche Fahrzeuge zulässigen 20 km/h. Mit einer maximalen Leistung von 700 Watt und einem Hinterradantrieb verspricht das Modell, Steigungen von bis zu 18 Prozent zu bewältigen. Zudem sind 10-Zoll-Luftreifen verbaut, die laut Hersteller einen geringen Rollwiderstand bieten und damit für ein ausgewogenes Fahrverhalten sorgen sollen.

Ein besondere Augenmerk will NAVEE auf die Sicherheitsfeatures des V40i Pro gelegt haben. Das duale Bremssystem kombiniert ein E-ABS-System an der Vorderachse mit einer Scheibenbremse hinten, was ein sicheres Abbremsen auch unter schwierigen Bedingungen gewährleisten soll. Darüber hinaus verfügt der E-Scooter über eine Rekuperationsfunktion, die beim Bremsen Energie zurückgewinnt und die Batterie unterstützt. Abbiegelichter mit Prüfzeichen gehören ebenfalls zur Ausstattung und sollen die Sicherheit im Straßenverkehr erhöhen.

Mit Display und App-Anbindung

Ein weiteres Merkmal des V40i Pro ist das vergleichsweise kompakte Design. Der DoubleFlip-Mechanismus (die Lenkerstange lässt sich klappen und rotieren) ermöglicht es, das Volumen des Scooters im zusammengeklappten Zustand um 66 Prozent zu reduzieren, was den Transport und die Lagerung erleichtern soll. Ein integriertes 4-Zoll-Display zeigt wichtige Informationen wie Geschwindigkeit und Batteriestand an. Zudem ist der Scooter mit der NAVEE-App kompatibel, über die der Nutzer auf individuelle Einstellungen zugreifen kann.

Der NAVEE V40i Pro trägt einen Listenpreis von 499 Euro, lässt sich im Handel und online jedoch mit einem Preisnachlass ordern. Sowohl bei Media Markt als auch bei Amazon ist das Modell jetzt für 469 Euro erhältlich. Weitere Informationen zum V40i Pro und anderen Produkten des Unternehmens finden sich auf der offiziellen Website.