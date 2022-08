Yoink für Mac: Update hängt, weil Apple Namen recycelt

App-Entwickler, die in ihren Anwendungen Funktionen integrieren, die erst nach der Freigabe anstehender Betriebssystem-Updates genutzt werden können, sollten diese in ihren Beschreibungstexten noch nicht erwähnen.

Got a rejection for @YoinkApp for #Mac for mentioning Apple pre-release software, but I am not. They didn’t give an example or any info where I’m allegedly mentioning it, either. Asked for clarification. Can’t wait to see what they say.

And of course, this will waste time 🤦‍♂️

— Matthias Gansrigler 🇦🇹 (@eternalstorms) August 17, 2022