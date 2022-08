TrashEye platziert den Mac-Papierkorb wieder auf dem Schreibtisch

Die Mac-Applikationen, die die Software-Schmiede Synappser in den vergangenen Monaten veröffentlicht hat, gefallen uns durch die Bank weg gut. Mit FinderFix wurde ein Helfer für Apples Finder geschrieben, der sich um Größe, Position und Aussehen neuer Finder-Fenster kümmert. AutoFocus (ehemals AutoRaise) holt inaktive Programm-Fenster automatisch in den Vordergrund, sobald der Mauszeiger über diesen schwebt.

Mit TrashEye holt Synappser jetzt den Papierkorb zurück auf den Schreibtisch und platziert den virtuellen Mülleimer damit wieder genau so prominent wie unter Mac OS 9. Habt ihr die Beta der neuen App geladen (denkt daran die DMG-Datei per Rechtsklick zu öffnen) und der App den Festplattenvollzugriff in den Systemeinstellungen gewährt, dann wird euer Schreibtisch um den selben Papierkorb erweitert, der standardmäßig auch im Dock des Macs angezeigt wird.

Dies ist auf den ersten Blick nicht viel mehr als eine Spielerei, kann aber auch sinnvoll für all jene Anwender sein, die ihren Papierkorb zusammen mit dem Dock ausblenden und so üblicherweise nicht im Blick haben. Diese Nutzer können das neue Icon an einer beliebigen Stelle des Schreibtischs platzieren und zudem wählen ob der Papierkorb stets über allen anderen Fenster schwebend angezeigt werden soll.

Anschließend arbeitet der Papierkorb erwartungsgemäß: Das Zahlen-Badge zeigt die Dateien und Verzeichnisse an, die sich im Papierkorb befinden. Per Drag-and-Drop auf diesem abgelegte Dateien werden umgehend in den Papierkorb verschoben. Auf Klick (oder per selbst wählbaren Tastaturkürzel) zeigt der Papierkorb seinen Inhalt an. Das begleitende Menüleisten-Icon lässt sich auf Wunsch komplett ausblenden. TrashEye wartet hier auf euren Download – unabhängig davon, ob ihr mit der App nur herumspielen wollt oder wirklich einen Nutzen für den Zusatzpapierkorb haben solltet.