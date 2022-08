In seinem Beschluss argumentiert das Landgericht Meiningen nun, dass sich der Anwender die strittige Meinung mit seinem Like zu eigen gemacht habe und diese entsprechend als eigene Meinung des Anwenders gewertet werden können.

Darauf macht die in Berlin ansässige Kanzlei EKH Legal aufmerksam und verweist auf ein Urteil des Landgerichts Meiningen. Dieses hat in einem Beschluss mit dem Aktenzeichen 6 Qs 146/22 festgestellt, dass das Absetzen eines sogenannten „Likes“ strafbar sein kann, wenn auch der ursprüngliche Beitrag als strafbar eingestuft wird.

Per Like zu eigen gemacht Urteil: Schon reines „Liken“ kann strafbar sein

