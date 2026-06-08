WWDC 2026: Tim Cook grüßt zum Auftakt, Developer-App aktualisiert

Nur wenige Stunden vor dem Start der diesjährigen Worldwide Developers Conference hat Apple seine traditionelle Einstimmung auf die Entwicklerkonferenz veröffentlicht. Neben einer aktualisierten Version der Apple-Developer-App hat Konzernchef Tim Cook auch einen kurzen Videogruß auf den sozialen Kanälen des Unternehmens geteilt.

WWDC-Sticker in Apples offizieller Developer-App

Wie bereits in den vergangenen Jahren fällt der Clip bewusst locker aus und kokettiert diesmal mit Cooks „Good Morning“. Üblicherweise die ersten zwei Wörter, mit denen der Apple-Chef die Keynote eröffnet. Im Video sprechen verschiedene Prominente Cooks Grußworte und scheinen Alternativen zu empfehlen.

Letzter WWDC-Auftritt von Tim Cook?

Die unterschiedlichen „Good Mornings“ scheinen Cook jedoch nicht zu überzeugen, so verrät der Apple-Chef bereits im Clip, dass wir auch dieses Jahr geohnte Kost erwarten dürfen. Er werde einfach so starten, wie er immer starte. Das Video dient als letzter Hinweis auf die heute um 19 Uhr deutscher Zeit beginnende Eröffnungs-Keynote.

Besondere Aufmerksamkeit erhält der kurze Videogruß von Tim Cook auch deshalb, weil die diesjährige WWDC voraussichtlich seine letzte Entwicklerkonferenz als Apple-Chef sein wird. Nach aktuellen Planungen soll Hardware-Chef John Ternus zum 1. September die Unternehmensführung übernehmen.

Ob Apple diese Personalie während der heutigen Veranstaltung thematisieren wird, ist offen. Im Mittelpunkt dürften stattdessen die neuen Betriebssysteme sowie Apples weitere Pläne rund um künstliche Intelligenz und die Zukunft von Siri stehen. Die Keynote startet heute Abend um 19 Uhr deutscher Zeit und wird wie gewohnt weltweit per Livestream übertragen.

Developer-App bereitet auf die Konferenzwoche vor

Parallel dazu hat Apple seine Developer-App aktualisiert und ein neues Begrüßungsvideo für Entwickler veröffentlicht. Darin erinnert das Unternehmen an die wichtigsten Programmpunkte der bis Freitag laufenden Konferenz und verweist auf die verfügbaren Angebote.

Im Mittelpunkt stehen dabei die Keynote am heutigen Montag sowie die anschließende „Platforms State of the Union“. Darüber hinaus bewirbt Apple die sogenannten Group Labs, bei denen Entwickler direkt mit Ingenieuren und Designern des Unternehmens sprechen können. Auch die Entwicklerforen, die diesjährigen Apple Design Awards und verschiedene Community-Veranstaltungen werden hervorgehoben.

Wie schon in den Vorjahren enthält die aktualisierte Developer-App zudem neue iMessage-Sticker mit WWDC-Motiven. Mit dabei sind erneut mehrere verspielte Figuren sowie Apples seit Jahrzehnten gepflegte Hundekuh „Clarus“, die inzwischen zum festen Inventar vieler WWDC-Grafiken gehört.