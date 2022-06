macOS Ventura bringt „Clarus die Hundekuh“ zurück

Seinen Ursprung hatte Clarus in dem einst mit dem ersten Macintosh ausgelieferten Symbol-Schriftsatz „Kairo“. Der gefleckte Hund wurde aufgrund seiner Ähnlichkeit mit einer Kuh auch als „Dogcow“ bezeichnet, teils nannte man Clarus aufgrund des im zugeschriebenen, zwischen Muh und Wuff liegenden Lautes auch „Moof“ – wenn ihr wissen wollt, wie sich as anhört, klickt ihr auf das untenstehende Video.

Der Apple-Fan und Autor Stephen Hackett macht auf die Wiedergeburt von Clarus aufmerksam. Die Kreuzung aus Hund und Kuh findet sich unter macOS Ventura wieder an altgewohnter Stelle und visualisiert wie schon in früheren Jahren die Seitenausrichtung im Drucken-Dialog.

