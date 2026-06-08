Netzwerkspeicher: UGREEN erweitert NAS-Serie um schnellere GT-Modelle

UGREEN baut sein Angebot an Netzwerkspeichern weiter aus und bringt mit dem DXP4800 GT und dem DXP2800 GT zwei neue NAS-Systeme auf den Markt. Die Geräte richten sich an Anwender, die große Datenmengen lokal speichern, Medienserver betreiben oder mehrere Dienste im Heimnetz gleichzeitig ausführen möchten. Im Fokus stehen höhere Rechenleistung, schnellere Netzwerkverbindungen und eine flexiblere Speicherarchitektur.

Die neuen Modelle lösen die bisherigen DXP4800– und DXP2800-Systeme ab. Während das DXP4800 GT mit vier Laufwerksschächten ausgestattet ist und Speicherkapazitäten von bis zu 144 Terabyte ermöglicht, richtet sich das kompaktere DXP2800 GT mit zwei Einschüben an Nutzer mit geringerem Platzbedarf. Beide Systeme unterstützen neben klassischen SATA-Festplatten auch U.2- und M.2-Speicher.

Ryzen-Prozessor und 10-Gigabit-Netzwerk

Herzstück der neuen GT-Serie ist ein AMD Ryzen Embedded R2514 mit vier Rechenkernen und acht Threads. Der Prozessor ist für den Dauerbetrieb ausgelegt und soll Aufgaben wie Datensicherungen, Medienverwaltung, Container-Anwendungen und Videokonvertierungen parallel ausführen können.

Für schnelle Datenübertragungen setzt UGREEN auf bis zu zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Damit lassen sich große Foto- und Videobibliotheken deutlich schneller übertragen als über herkömmliche Gigabit-Netzwerke. Vor allem Anwender, die mit 4K- oder 8K-Videomaterial arbeiten, sollen Dateien direkt auf dem NAS bearbeiten können, ohne diese zunächst lokal kopieren zu müssen.

Zusätzlich unterstützt die GT-Serie ECC-Arbeitsspeicher. Diese Technik erkennt und korrigiert Speicherfehler automatisch und wird vor allem in Servern eingesetzt, um die Integrität langfristig gespeicherter Daten zu erhöhen.

Die neuen GT-Modelle erweitern das inzwischen breit aufgestellte NAS-Portfolio von UGREEN. Auf ifun.de hatten wir zuletzt sowohl das KI-NAS der iDX-Serie ausführlich vorgestellt als auch das Einsteigergerät NASync DH2300 im Alltag ausprobiert. Mit der GT-Serie adressiert UGREEN nun Anwender, die vor allem von 10-Gigabit-Netzwerkanschlüssen und stärkerer Hardware profitieren sollen.

NAS als Schaltzentrale für Heimserver

Neben der klassischen Dateispeicherung positioniert UGREEN die neuen Modelle als Plattform für selbst gehostete Anwendungen. Dienste wie Home Assistant, Plex, Paperless oder Überwachungssysteme sollen parallel betrieben werden können, ohne die Leistung des Systems spürbar zu beeinträchtigen.

Passend dazu hat UGREEN zuletzt seine Surveillance-Center-Anwendung ausgebaut. Diese ermöglicht die zentrale Verwaltung kompatibler Kameras inklusive Live-Ansicht, Aufzeichnung und Archivierung. Gleichzeitig entwickelt der Hersteller das eigene Betriebssystem UGOS kontinuierlich weiter und ergänzt regelmäßig neue Anwendungen und Verwaltungsfunktionen.

Ein praktischer Unterschied zwischen den beiden neuen Modellen betrifft die Ausstattung. Das größere DXP4800 GT verfügt zusätzlich über einen integrierten SD-Kartenleser. Dieser erleichtert insbesondere Fotografen und Videofilmern das direkte Sichern von Aufnahmen auf den Netzwerkspeicher. Dank der Unterstützung verschiedener Speichertechnologien lassen sich zudem unterschiedliche Laufwerkstypen kombinieren, etwa schnelle SSDs für häufig genutzte Daten und klassische Festplatten für die langfristige Archivierung.

Das DXP4800 GT kostet 659,99 Euro. Für das DXP2800 GT werden 509,99 Euro fällig. Zum Verkaufsstart gewährt UGREEN nach eigenen Angaben einen Einführungsrabatt von zehn Prozent.