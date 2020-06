WWDC 2020: Mac-App zeigt Streams und durchsucht Video-Archiv

Gute zwei Wochen vor der Präsentation von iOS 14 und damit gute zwei Wochen vor dem Start der diesjährigen Apple-Entwicklerkonferenz hat der brasilianische Entwickler Guilherme Rambo seine hervorragende WWDC-App aktualisiert.

Der Download ermöglicht den Zugriff auf alle Videos und PDF-Dateien der von Apple angebotenen Entwickler-Sessions. Die kostenlose App versorgt euch zudem mit den Live-Streams aktueller Präsentationen und bietet darüber hinaus eine Suche und den Archiv-Zugriff zurückliegende Video-Sessions an.

Bereits seit dem vorvergangenen Jahr gestattet die App auch die Suche in den transkribierten Tonspuren der Videos und erleichtert die Suche nach spezifischen Neuerungen damit massiv.

Die nun bereitgestellte Version 7 der WWDC-Video-App kümmert sich um zahlreiche Verbesserungen und Änderungen unter der Haube, bezieht die Transkripte direkt von Apple, integriert nun auch Support für Universal Links und Handoff und bietet ein neues Community-Tab mit kuratierten Inhalten von CocoaHub an.

Apples Entwicklerkonferenz WWDC wird in diesem Jahr vom 22. Juni an stattfinden – in einem neuen, virtuellen Format, das für alle Entwickler kostenlos in der Apple Developer App (hier steht die Mac-Ausgabe noch aus) und auf Apples Entwickler-Website bereitgestellt wird.