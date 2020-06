LibreOffice: Version 7.0 startet in den Beta-Test

Mac-Anwender, die in Sachen Bürosoftware früher noch zu OpenOffice gegriffen haben, sollten inzwischen die Weiterentwicklung der Document Foundation, das auf dem gleichen Kern basierende aber deutlich häufiger aktualisierte LibreOffice verwenden.

Während die aktuelle Ausgabe des kostenfreien Microsoft Office-Konkurrenten die Versionsnummer 6.4.4 trägt, lässt sich das Open-Source-Programmpaket nun auch in Version 7.0 aus dem Netz laden. Hier gewährt eine erste Vorabversion nun den Blick auf die neuen Features, die bereits August unter allen Anwendern verteilt werden sollen.

Die Community arbeitet seit Juni 2019 an LibreOffice 7.0 und hat alle Neuerungen in den hier abgelegten Release-Notes zusammengefasst. Was direkt beim ersten Start auffällt: LibreOffice 7.0 kommt mit neu gestalteten Toolbars, die ihrerseits auf neue, deutlich farbigere Icons setzten.