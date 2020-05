WWDC20: Apples Online-Entwicklerkonferenz startet am 22. Juni

Apples Entwicklerkonferenz WWDC wird in diesem Jahr vom 22. Juni an stattfinden. Und zwar wie bereits angekündigt in einem neuen, virtuellen Format, das für alle Entwickler kostenlos in der Apple Developer App und auf Apples Entwickler-Website bereitgestellt wird. Die WWDC20 ist damit eine Premiere für Apple. Erstmals ist die Veranstaltung nicht mit einem „Klassentreffen“ im sonnigen Kalifornien verbunden.

Die WWDC20 wird unsere bisher größte Veranstaltung sein, die unsere globale – mittlerweile aus mehr als 23 Millionen bestehende – Entwicklergemeinde auf einzigartige Art und Weise für eine Woche im Juni zusammenbringt, um sich über die Zukunft der Apple-Plattformen zu informieren. Wir können es kaum erwarten, uns im Juni online mit der weltweiten Entwicklergemeinschaft zu treffen und mit ihr all die neuen Tools zu teilen, an denen wir gearbeitet haben, um sie bei der Entwicklung von noch mehr unglaublichen Apps und Services zu unterstützen. Wir freuen uns weitere Einzelheiten über die WWDC20 bekanntzugeben, je näher der Starttermin dieses aufregenden Events rückt.

-Phil Schiller, Apple.

Im Rahmen der WWDC 2020 wird Apple mit der Swift Student Challenge auch einen Programmierwettbewerb für Studenten austragen, an dem die Teilnahme noch bis zum 18. Mai möglich ist. Die Gewinner erhalten eine exklusive WWDC20-Jacke und ein Set von Pins.

Konkrete Informationen zum Ablauf und Programm will Apple im Juni über die Developer-App und die Entwickler-Webseite bekanntgeben. Apple hat bereits bestätigt, dass es auch in diesem Jahr eine WWDC-Keynote geben wird.