Konkrete Daten zu eurem App-Nutzungsverhalten könnt ihr jedoch am besten ermitteln, wenn ihr Anwendungen wie Usage einsetzt. Usage läuft in der Mac-Menüleiste mit und blickt euch beim Arbeiten über die Schulter. Währenddessen werden all jene Anwendungen notiert, die ihr während des Tages, während der zurückliegenden Woche und während des zurückliegenden Monats genutzt habt. Usage protokolliert, wie lange die jeweiligen Applikationen offen waren. Einen vergleichbaren Funktionsumfang bietet auch die Applikation CurrentKey Stats , die aktuell jedoch beim Entwickler angefragt werden muss.

Ein ganz hilfreicher Handgriff ist es, den Programme-Ordner des bisherigen Rechners nach „Zuletzt geöffnet“ zu sortieren. Für diese Ansicht muss die entsprechende Spalte jedoch erst im Finder aktiviert werden. Klickt dafür mit der rechten Maustaste auf die Titelleiste in der Listenansicht des Finders und wählt „Zuletzt geöffnet“ aus. Anschließend können alle Programme des Programme-Ordners so nach dem Datum des letzten Zugriffs sortiert werden. Dies hilft beim Überfliegen großer Programmsammlungen schon mal einen gewaltigen Schritt weiter.

Eine gute Frage, die wir in den vergangenen Tagen auf unterschiedliche Arten und Weisen für uns beantwortet haben und euch die dabei eingesetzten Hilfsmittel an dieser Stelle durchreichen möchten. Vielleicht seht ihr euch demnächst ja mit einer ähnlichen Situation konfrontiert.

Sicher, nach einem Blick in die Mac-Menüleiste und einem angestrengten Nachdenken hat man die 20 wichtigsten Applikationen schnell zusammen, allerdings fragt man sich anschließend dennoch: An welche Anwendungen, die im Alltag häufig gebraucht werden aber wenig auffallen, denkt man gerade nicht?

Hilfreich für neue Maschinen Was brauche ich wirklich? Häufig genutzte Apps am Mac ermitteln

