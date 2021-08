WahlSwiper zur Bundestagswahl 2021 startet: Im Web, auf iPad, iPhone und Apple TV

Grundsätzlich richtet sich die App an alle halbwegs politikinteressierten Anwender und Anwenderinnen und soll dabei helfen die entscheidende Frage zu beantworten: Welche Partei passt am besten zu mir?

Erstmals in der Geschichte des WahlSwiper lassen sich die Fragenkataloge zu den Wahlen und die ebenfalls hinterlegten Erklär-Videos in sieben Sprachen abrufen. Neben der Version in deutscher Sprache stehen diese auch in Arabisch, Englisch, Kurdisch, Persisch, Russisch und Türkisch zur Verfügung.

Bis es soweit ist, lässt sich die Zuordnung der eigenen politischen Interessen zu den im Wahlprogramm der Parteien formulierten, allerdings schon mal über die Alternativ-Anwendung WahlSwiper vornehmen. Dieser ist heute in der neuen Version 3.4.1 verfügbar und bietet seit wenigen Minuten den neuen Themen-Katalog zur Bundestagswahl 2021 an.

Bis der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale für politische Bildung zur Bundestagswahl 2021 an den Start geht, müssen noch zwei Wochen verstreichen. Zur diesjährigen Bundestagswahl wird der Wahl-O-Mat erst am 2. September veröffentlicht.

