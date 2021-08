Plex: Apple TV-Applikation erhält „Modern Layout“

Das neue „Modern Layout“ wird ab heute auf Apple TV und Roku-Geräten verfügbar sein, soll in den kommenden Tagen und Wochen aber auch auf weiteren Endgeräte aktiviert werden. Hintergründe zu den Entscheidungsprozessen haben die Plex-Verantwortlichen in ihrem Hausblog unter der Überschrift „Choose your own adventure: Introducing Modern Layout“ zusammengefasst.

Dieses wurde in den zurückliegenden Wochen ausgiebig getestet und reichert die Filmanzeige um Metadaten an, die beim Durchforsten der eigenen Bibliothek einen zusätzlichen Kontext liefern sollen.

Die Video-Streaming-App Plex , die sich vornehmlich an Anwender mit privaten Mediensammlung richtet und sich für diese darum kümmert, dass die im Heimnetzwerk verfügbaren Filme, Serien und Musik-Sammlungen ansprechend aufbereitet werden, führt ihre „Modern Layout“ ab sofort auch in der Apple TV-Applikation ein.

