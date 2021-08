Battery Thing: Menüleisten-Info für MacBook- und AirPods-Akku

Zielgruppe sind Anwender, die die Prozentanzeige der Mac-Batterie direkt im Blick behalten wollen, ohne das Bluetooth-Menü dafür manuell aufrufen zu müssen. Hier bieten sich bekanntermaßen zahlreiche Alternativen an – auf uns macht Battery Thing mit seinem netten Icon jedoch einen ganz sympathischen Eindruck und bietet mit seinen Zusatz-Infos zur Batterie gerade so viel Mehrwert, dass wir euch die Neuvorstellung kurz auf den Radar schieben wollten.

In der App lässt sich festlegen ob das Akku-Symbol kontinuierlich in der Menüleiste angezeigt werden, oder lediglich beim Aufladen beziehungsweise immer dann auftauchen soll, wenn der Ladestand einen bestimmten Schwellwert unterschritten hat.

Diese kann auf der Projekt-Webseite in Augenschein genommen werden und präsentiert hier sowohl das Einstellungen-Fenster als auch die Menüleisten-Anzeige selbst. In dieser informiert Battery Thing nicht nur über die verfügbaren Akku-Kapazitäten, sondern auch über die Akku-Gesundheit des im MacBook verbauten Stromspenders.

