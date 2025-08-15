Vor Basketball-EM: MagentaSport erhöht erneut Preise

MagentaSport hat seine Preise zum August 2025 erneut erhöht. Besonders deutlich fällt der Anstieg für das Monatsabo mit flexibler Laufzeit aus: Kunden ohne MagentaTV-Vertrag zahlen zwar gleichbleibend 19,95 Euro pro Monat. Wer als Bestandskunde jedoch schon für MagentaTV bezahlt, zahlt fortan 14,95 statt 12,95 Euro monatlich. Beide Varianten sind jeweils monatlich kündbar.

Höhere Kosten für Monats- und Jahresabos

Auch die Jahresabos sind von der Erhöhung betroffen. Mit MagentaTV-Vertrag liegt der Monatspreis bei 9,95 Euro, ohne Vertrag bei 14,95 Euro. Die Vertragslaufzeit beträgt zwölf Monate, mit automatischer Verlängerung, sofern nicht einen Monat vor Ablauf gekündigt wird.

Bereits im Juli 2023 hatte die Telekom die Preise für MagentaSport spürbar angehoben. Damals stiegen die Kosten im Monatsabo auf 12,95 Euro (mit Vertrag) beziehungsweise 19,95 Euro (ohne Vertrag). Im Jahresabo zahlten Telekom-Kunden ab 7,95 Euro, externe Kundinnen und Kunden 12,95 Euro pro Monat. Parallel wurden Inhalte wie „FC Bayern.tv“ und die regelmäßige Übertragung aller Spiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft aus dem Programm gestrichen.

MagentaSport: Preisübersicht Preise im Juli 2025 Mit MagentaTV-Vertrag, monatlich kündbar: 12,95 €/Monat

Mit MagentaTV-Vertrag, 12 Monate Laufzeit: 7,95 €/Monat

Ohne MagentaTV-Vertrag, monatlich kündbar: 19,95 €/Monat

Ohne MagentaTV-Vertrag, 12 Monate Laufzeit: 12,95 €/Monat Preise im August 2025 Mit MagentaTV-Vertrag, monatlich kündbar: 14,95 €/Monat

Mit MagentaTV-Vertrag, 12 Monate Laufzeit: 9,95 €/Monat

Ohne MagentaTV-Vertrag, monatlich kündbar: 19,95 €/Monat

Ohne MagentaTV-Vertrag, 12 Monate Laufzeit: 14,95 €/Monat

Programmschwerpunkt: EuroBasket 2025

Zum Start der Basketball-Europameisterschaft 2025 bewirbt die Telekom nun ein deutlich erweitertes Angebot in diesem Bereich. MagentaSport zeigt alle Spiele des Turniers live, die Partien mit deutscher Beteiligung sind zudem kostenlos abrufbar. Deutschland tritt in der Vorrunde ab dem 27. August in Tampere (Finnland) an. Die Finalrunde beginnt am 6. September in Riga, das Endspiel ist für den 14. September geplant.

Die Berichterstattung umfasst über 170 Stunden Live-Programm, produziert aus zwei TV-Studios in Finnland und Deutschland. Mit dem Fokus auf die EuroBasket 2025 liefert die Telekom ein umfangreiches Sportpaket, das den gestiegenen Preis zumindest im Hinblick auf die anstehende Basketball-Berichterstattung begründen soll. Ob das Angebot auch langfristig die höheren Kosten rechtfertigt, bleibt abzuwarten.