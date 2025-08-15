HBO Max Deutschlandstart: Mit Partner direkt zum Jahresanfang 2026

Warner Bros. Discovery will seinen Streamingdienst HBO Max Anfang 2026 auch in Deutschland anbieten. Damit würde der Konzern einen der letzten großen europäischen Märkte erschließen. Dies war bereits bekannt. Neu ist der mögliche Starttermin: Wie das Medienmagazin DWDL.de berichtet, ist der frühe Markteintritt des Streamers in den ersten Wochen des neuen Jahres wahrscheinlich.

Der Zeitpunkt wäre strategisch günstig: Zum Jahreswechsel endet die langjährige Lizenzvereinbarung mit Sky, die der Pay-TV-Anbieter als „Home of HBO“ vermarktet hatte. Bereits wenige Wochen später beginnen am 6. Februar die Olympischen Winterspiele in Norditalien. Warner Bros. Discovery besitzt die Rechte an den Übertragungen und könnte HBO Max als neue Plattform für das Sportprogramm nutzen. Zwar haben ARD und ZDF ebenfalls Lizenzen erworben, doch auch Warner Bros. Discovery dürfte versuchen, sich mit eigenen Übertragungen zu platzieren.

Telekom und Vodafone als Partner?

Um sich gegen etablierte Anbieter wie Netflix, Prime Video und Disney+ zu behaupten, will Warner Bros. Discovery nach eigenen Angaben möglichst schnell einen relevanten Marktanteil erreichen. Ziel ist es, langfristig Platz drei im deutschen Streamingmarkt zu besetzen. Dafür erscheint ein Vertriebsmodell mit einem lokalen Partner wahrscheinlich. Laut DWDL.de soll es in der Branche Gespräche mit der Telekom geben. Auch Vodafone könnte mit seinem Giga-TV-Angebot eine Rolle spielen.

Drei Abo-Stufen und Inhalte aus mehreren Sparten

Zur Preisgestaltung gibt es noch keine offiziellen Angaben. Ein Blick auf den niederländischen Markt gibt jedoch Hinweise. Dort bietet HBO Max drei Modelle an: ein werbefinanziertes Basismodell für 5,99 Euro, ein werbefreies HD-Abo für 9,99 Euro und eine 4K-Variante mit erweiterten Funktionen für 13,99 Euro pro Monat. Alle Pakete lassen sich auch jährlich buchen.

Inhaltlich soll HBO Max einen Mix aus Serien, Filmen und Sport bieten. Geplant sind neue Staffeln von Serien wie „The Last of Us“ oder „The White Lotus“ sowie Eigenproduktionen unter dem Label „Max Originals“.