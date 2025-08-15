Signifikant günstiger als bei Apple
MacBook Air mit M4-Chip: Weiterer Preisrutsch nach nur fünf Monaten
Apple hat sein aktuelles MacBook Air mit M4-Prozessor im März vorgestellt. Seither sind rund fünf Monate vergangen und das aktuelle Lineup ist erneut günstiger geworden. Nach einem ersten Preisrückgang bereits wenige Wochen nach Verkaufsstart, haben Händler die Preise nun ein zweites Mal spürbar gesenkt.
Zwei Displaygrößen, vier Farbvarianten
Das MacBook Air mit M4-Chip wird in Größen mit 13 und 15 Zoll angeboten. Beide Ausführungen sind mit einem hochauflösenden Liquid-Retina-Display, MagSafe-Ladeanschluss und zwei Thunderbolt-Schnittstellen ausgestattet. Zusätzlich gibt es eine 12-Megapixel-Kamera, die das Bild automatisch ausrichtet. Drahtlose Verbindungen erfolgen über WLAN 6E und Bluetooth 5.3. Auch ein klassischer Kopfhöreranschluss ist vorhanden.
Bei der Farbauswahl ist mit „Himmelblau“ eine neue Option hinzugekommen. Der helle Blauton wirkt je nach Licht unterschiedlich, bleibt in der Praxis aber nah an der bekannten Silbervariante.
Die neuen Geräte sollen laut Apple deutlich leistungsstärker sein als das M1-Modell und eignen sich für KI-basierte Anwendungen, die direkt auf dem MacBook verarbeitet werden.
Deutliche Reduzierung bei allen Varianten
Bereits rund 50 Tage nach Markteinführung war das MacBook Air erstmals deutlich günstiger im Handel erhältlich. Rund 100 Tage später folgte eine zweite Welle mit leicht gesenkten Preisen. Inzwischen, 163 Tage nach der Vorstellung, sind die Geräte noch einmal günstiger geworden.
Die 13-Zoll-Variante mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD ist derzeit für 959 Euro erhältlich. Zum Start lag der Preis bei 1.199 Euro, im Frühjahr fiel er zunächst auf 999 Euro. Das Modell mit 512 GB Speicher ist jetzt für 1.212 Euro gelistet, nach ursprünglich 1.449 und später 1.289 Euro. Damit gibt es den doppelten Speicher nun quasi geschenkt.
Auch das größere 15-Zoll-Modell wurde weiter reduziert. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet aktuell 1.272 Euro statt der ursprünglichen 1.499 Euro. Nach einem ersten Preisnachlass war sie im April bereits für 1.299 Euro zu haben. Für die größere Version mit 512 GB werden derzeit 1.489 Euro fällig, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Einführungspreis von 1.749 Euro und dem Zwischenstand von 1.529 Euro.
Damit liegen alle Modelle mittlerweile signifikant unter den Preisen, die Apple selbst im eigenen Online-Store aufruft.
Habs seit Tag eins und komme von einen 16″ 2019 zu eine 13″ m4.
Bin so dankbar wie leicht klein und voller Power. Es macht sehr viel spaß damit zu arbeiten.
Kann ich nur weiter empfehlen. Ein soliden Kauf :-)
Ich habe mir auch ein 13″, M4, 512GB, gegönnt. Mein erstes MacBook.
Bin überzeugter ipad Pro (12,9″ mit Magic Tastatur Fan) Aber mein altes ipad Pro (10,9″) ist 8 Jahre alt und das MacBook sollte das ersetzen.
War bisher skeptisch, was die Funktionen we Touchpad – wurde sensibler und verbessert – sowie Fingerprint anging. Auch der ist sensitiver geworden und funktioniert jetzt gut. (Fand Face-ID bisher besser)
Liegt wahrscheinlich daran, dass der Einstiegspreis schön gerechnet ist. 256 GB Festplattenspeicher sind so zeitgemäß wie die 8 GB waren. Im Business-Umfeld kauft man aktuell nur noch Windows-Geräte mit 32 GB Arbeitsspeicher…
Ja? Was machst du denn mit einem MacBook Air komplexes, das einen deutlich höheren Festplattenspeicher erfordert? Gerade die, die sehr speicherlästige Anwendungen nutzen, zb. für Videoschnitt, nutzen gleich vermehrt einen MacBook Pro. Der Air ist ein typisches Einstiegsgerät, die wenigsten haben in der heutigen Zeit mit Cloud einen Speicherbedarf von mehr als 256gb.
Allein meine Devonthink-Datenbanken sind größer als 256 GB. Und das als Privatmann. 256 GB Speicherplatz sind ein Witz, auch mit noch so vielen Clouds am Himmel.
Ein 256GB Gerät geht gar nicht, vor allem bei den Preisen sonst für SSD Speicher. Das Basis Gerät ist ok teuer, aber die Aufpreise sind halt immer noch jenseits von gut und böse bei Apple.
Addi, in deinem Fall ja, aber was meinst du, wie hoch wird denn der Anteil der MacBook Air-Kunden sein, die mit einer auf dem MacBook befindlichen DevonthinkDB arbeiten? Das ist schon sehr nischig.
16 GB und 255 GB ist für ein Einsteiger Gerät vollkommen ausreichend. Klar ist mehr immer besser. Aber die Business Leute von denen du sprichst kaufen ja nicht das Basis Gerät.
Meine Frau und ich teilen uns auch ein MacBook Air mit 256 GB. Der Rest sowie das Timemachine-Backup liegen auf einem Synology NAS mit xTB auf das auch unser Macmini zugreift.
Jedes Phone hat mittlerweile 256 bzw. 512GB, dann kauf ich mir ein Arbeitsgerät für die nächsten 5 Jahre mit 256GB LOL Apple
Einer der weltbesten Laptops die zur jetzigen Zeit gebaut wurden kann man später im Bellmann Almanach nachlesen so um 2036 nach der großen Dürre
Interessant wird es doch bei den 24GB Varianten
Der Markt ist gesättigt:-)
Zu den Prime Days vor einem Monat waren sie sogar noch günstiger, das 15″ Air beispielsweise für 1220 € zu haben.
Es gibt bald neue Modelle, logisch sollen die Alten dann noch schnell weg.