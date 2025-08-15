MacBook Air mit M4-Chip: Weiterer Preisrutsch nach nur fünf Monaten

Apple hat sein aktuelles MacBook Air mit M4-Prozessor im März vorgestellt. Seither sind rund fünf Monate vergangen und das aktuelle Lineup ist erneut günstiger geworden. Nach einem ersten Preisrückgang bereits wenige Wochen nach Verkaufsstart, haben Händler die Preise nun ein zweites Mal spürbar gesenkt.

Zwei Displaygrößen, vier Farbvarianten

Das MacBook Air mit M4-Chip wird in Größen mit 13 und 15 Zoll angeboten. Beide Ausführungen sind mit einem hochauflösenden Liquid-Retina-Display, MagSafe-Ladeanschluss und zwei Thunderbolt-Schnittstellen ausgestattet. Zusätzlich gibt es eine 12-Megapixel-Kamera, die das Bild automatisch ausrichtet. Drahtlose Verbindungen erfolgen über WLAN 6E und Bluetooth 5.3. Auch ein klassischer Kopfhöreranschluss ist vorhanden.

Bei der Farbauswahl ist mit „Himmelblau“ eine neue Option hinzugekommen. Der helle Blauton wirkt je nach Licht unterschiedlich, bleibt in der Praxis aber nah an der bekannten Silbervariante.

Die neuen Geräte sollen laut Apple deutlich leistungsstärker sein als das M1-Modell und eignen sich für KI-basierte Anwendungen, die direkt auf dem MacBook verarbeitet werden.

Deutliche Reduzierung bei allen Varianten

Bereits rund 50 Tage nach Markteinführung war das MacBook Air erstmals deutlich günstiger im Handel erhältlich. Rund 100 Tage später folgte eine zweite Welle mit leicht gesenkten Preisen. Inzwischen, 163 Tage nach der Vorstellung, sind die Geräte noch einmal günstiger geworden.

Die 13-Zoll-Variante mit 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB SSD ist derzeit für 959 Euro erhältlich. Zum Start lag der Preis bei 1.199 Euro, im Frühjahr fiel er zunächst auf 999 Euro. Das Modell mit 512 GB Speicher ist jetzt für 1.212 Euro gelistet, nach ursprünglich 1.449 und später 1.289 Euro. Damit gibt es den doppelten Speicher nun quasi geschenkt.

Auch das größere 15-Zoll-Modell wurde weiter reduziert. Die Variante mit 256 GB Speicher kostet aktuell 1.272 Euro statt der ursprünglichen 1.499 Euro. Nach einem ersten Preisnachlass war sie im April bereits für 1.299 Euro zu haben. Für die größere Version mit 512 GB werden derzeit 1.489 Euro fällig, ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Einführungspreis von 1.749 Euro und dem Zwischenstand von 1.529 Euro.

Damit liegen alle Modelle mittlerweile signifikant unter den Preisen, die Apple selbst im eigenen Online-Store aufruft.