Von Clawdbot über Moltbot zu OpenClaw: Beliebter KI-Agent startet neu

Autonome KI-Agenten gelten als nächste Entwicklungsstufe nach klassischen Chatbots. Statt nur auf Anfragen zu reagieren, sollen sie Aufgaben selbstständig ausführen. Ein Projekt, das diesen Anspruch schon früh praktisch erprobt hat, ist OpenClaw.

Der quelloffene KI-Agent des Softwareentwicklers Peter Steinberger hat innerhalb kurzer Zeit viel Aufmerksamkeit erhalten und dabei gleich zwei Namenswechsel hinter sich gebracht.

Namenssuche als Teil der Entwicklung

Ursprünglich startete das Projekt unter dem Namen Clawdbot. Nach Hinweisen auf mögliche rechtliche Konflikte folgte die Umbenennung in Moltbot. Auch dieser Name überlebte nur kurze Zeitg, sodass sich die Entwickler nun auf OpenClaw festgelegt haben. Mit dem erneuten Neustart dürften nun alle Markenfragen geklärt sein, zudem steht ein frisches Release bereit.

Der doppelte Namenswechsel verdeutlicht zudem den experimentellen Charakter des Mac-Werkzeugs, das aus einem privaten Wochenend-Projekt hervorgegangen ist und inzwischen von einer breiten Community weiterentwickelt wird.

OpenClaw versteht sich als offene Agentenplattform, die lokal auf der eigenen Hardware betrieben wird. Der Assistent nutzt bestehende KI-Modelle und lässt sich über Messenger wie WhatsApp oder Slack steuern. Vorgesehen sind Funktionen wie Terminverwaltung, E-Mail-Versand oder organisatorische Abläufe. Im Unterschied zu vielen Cloud-Diensten bleiben Daten und Zugriffsschlüssel beim Nutzer.

Automatisierung mit Risiken

Der Ansatz passt zu einem breiteren Trend. Auch Anbieter wie Anthropic, Meta und OpenAI arbeiten an KI-Agenten, die komplexere auch Aufgaben lokal auf dem Mac übernehmen sollen. Stichwort: Claude Cowork. Während diese Systeme Arbeitsabläufe vereinfachen können, wächst mit ihrem Handlungsspielraum auch die Bedeutung von Sicherheitsfragen.

Auch die Dokumentation von OpenClaw macht deutlich, dass ein vollständig abgesicherter Betrieb nicht möglich ist und der Einsatz bewusst eingeschränkt werden sollte.

Das eingebettete Video gibt einen ganz guten Überblick auf die Funktionen von OpenClaw.