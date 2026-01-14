Claude Cowork bringt Ordnung auf den Mac-Schreibtisch

Der KI-Assistent Claude wird bislang vor allem als Gesprächspartner genutzt oder von Entwicklern über spezielle Werkzeuge angesprochen. Mit Cowork erweitert der Anbieter Anthropic diesen Ansatz und verlagert die Arbeit direkt in lokale Ordner auf dem Mac.

Cowork steht zunächst als Vorabversion für Abonnenten von Claude Max zur Verfügung und ist in die macOS-App integriert. Ziel ist es, Aufgaben zu erledigen, die sonst manuell in mehreren Programmen anfallen würden.

Arbeit mit Dateien statt mit Chatverläufen

Im Unterschied zu einer klassischen Unterhaltung erhält Claude in Cowork Zugriff auf einen zuvor freigegebenen Ordner. Innerhalb dieses Bereichs kann der Assistent Dateien lesen, umbenennen, neu anlegen oder strukturieren. Typische Anwendungsfälle sind das Sortieren unsortierter Downloads, das Zusammenführen von Belegen zu einer Ausgabenliste oder das Erstellen erster Entwürfe aus verstreuten Notizen. Nach einer Aufgabenbeschreibung erstellt Claude selbstständig einen Arbeitsplan und führt die einzelnen Schritte nacheinander aus, während der Nutzer über den Fortschritt informiert wird.

Die technische Grundlage entspricht dem bereits bekannten Claude Code, wird jedoch ohne Programmierkenntnisse zugänglich gemacht. Zusätzlich lassen sich vorhandene Verknüpfungen zu externen Informationsquellen nutzen. Neue Funktionen erleichtern zudem die Erstellung von Textdokumenten, Tabellen oder Präsentationen. In Verbindung mit dem Browser kann Claude auch Aufgaben erledigen, die einen Zugriff auf Webseiten erfordern.

Kontrolle, Risiken und Ausblick

Die Kontrolle über Daten bleibt beim Nutzer. Claude sieht ausschließlich Ordner und Schnittstellen, die ausdrücklich freigegeben wurden. Vor größeren Aktionen fragt das System nach, sodass sich Eingriffe abbrechen oder anpassen lassen. Gleichzeitig weist Anthropic darauf hin, dass der Assistent bei unklaren Anweisungen auch unerwünschte Änderungen vornehmen könnte, etwa das Löschen von Dateien. Klare Vorgaben sind daher wichtig.

Ein weiteres Thema sind sogenannte Prompt-Injection-Angriffe, bei denen Inhalte aus dem Internet versuchen, das Verhalten der KI zu beeinflussen. Cowork wird deshalb ausdrücklich als Testversion angeboten. Rückmeldungen aus dieser Phase sollen in weitere Verbesserungen einfließen. Geplant sind unter anderem eine Synchronisation über mehrere Geräte hinweg.