V. 7.3.2 Update 1 schließt Sicherheitslücke

Synology DSM: Kritisches Sicherheitsupdate mit Neustart
Synology verteilt für sein NAS-Betriebssystem DSM ein wichtiges Zwischenupdate. Die Version 7.3.2 86009 Update 1 wird seit dem 29. Januar 2026 schrittweise ausgeliefert. Wie bereits beim regulären Release von DSM 7.3.2 erfolgt die Verteilung gestaffelt nach Region und Gerätestatus.

Dsm System Update

Entsprechend kann es vorkommen, dass Nutzer noch keine automatische Benachrichtigung erhalten. Synology weist darauf hin, dass das System selbst bewertet, ob ein Update zwingend erforderlich ist. Eine manuelle Installation über das Download-Center ist dennoch möglich.

Das Update erfordert einen Neustart des NAS. Ein Zurückwechseln auf frühere Versionen ist nach der Installation nicht vorgesehen. Damit folgt Synology der Linie des vorangegangenen Updates, bei dem ebenfalls kein Downgrade mehr möglich war. Anwender sollten vor der Installation sicherstellen, dass laufende Dienste unterbrochen werden können und aktuelle Backups vorhanden sind.

Telnet Schwachstelle im Fokus

Inhaltlich konzentriert sich Update 1 auf die Behebung einer sicherheitsrelevanten Schwachstelle im Telnet-Dienst. Betroffen ist der Hintergrundprozess telnetd, über den unter bestimmten Bedingungen eine Umgehung der Authentifizierung möglich war.

Dsm Update

Die Lücke ist unter der Kennung CVE 2026 24061 dokumentiert und betrifft Telnet Implementierungen auf Basis von GNU Inetutils. Angreifer konnten dabei durch manipulierte Umgebungsvariablen unter Umständen unbefugten Zugriff erlangen.

Auch wenn Telnet auf aktuellen NAS Systemen standardmäßig deaktiviert ist, wird der Dienst von einzelnen Anwendern weiterhin genutzt. Synology stuft das Update daher als wichtig ein und spricht von sicherheitskritischen Korrekturen. Parallel wurden auch Aktualisierungen für ältere DSM Versionen bereitgestellt, darunter 7.2.2 Update 6 und 7.2.1 Update 9. Damit adressiert der Hersteller die Schwachstelle auch auf älteren Systemversionen.

Ausführlichere Release Notes wurden zum Start des Rollouts separat veröffentlicht.
30. Jan. 2026 um 07:56 Uhr von Nicolas


