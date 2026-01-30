ChatGPT: Der Übersetzer startet offiziell, GPT-4o und Co. verschwinden

OpenAI ordnet sein ChatGPT-Angebot neu und nimmt dabei sowohl an der Oberfläche als auch im technischen Unterbau Veränderungen vor. Mit einem eigenen Übersetzungsdienst richtet sich das Unternehmen fortan gezielt an Nutzer klassischer Online-Übersetzer. Parallel dazu werden mehrere ältere KI-Modelle aus ChatGPT entfernt.

Während der neue Übersetzer, den wir Mitte Januar erstmals gesichtet haben, vor allem Gelegenheitsnutzer und den schnellen Texteinsatz adressiert, betrifft der Modellwechsel vor allem erfahrene Anwender, die ChatGPT gezielt für bestimmte Aufgaben konfiguriert haben.

Eigener Übersetzer für ChatGPT

Mit ChatGPT Translate hat OpenAI einen separaten Webdienst für Übersetzungen freigeschaltet und diesen nun auch offiziell angekündigt. Die Oberfläche orientiert sich an bekannten Übersetzungsdiensten und bietet zwei Textfelder mit automatischer Spracherkennung sowie eine manuelle Sprachauswahl. Unterstützt werden mehr als 50 Sprachen.

ChatGPT Translate: Kommt noch nicht mit allen Eingaben zurecht

Ein zentrales Merkmal ist die Möglichkeit, den Stil der Übersetzung vorzugeben. Nutzer können festlegen, ob ein Text eher sachlich, formell oder vereinfacht formuliert werden soll. Die zugrunde liegende KI berücksichtigt dabei Kontext und Tonfall.

Funktionen wie die Übersetzung von Bildern, Dokumenten oder gesprochenem Text sind bislang nicht verfügbar. Auch eine App oder eine Offline-Nutzung fehlen. Der Dienst ist damit klar als Ergänzung zu bestehenden Übersetzern positioniert und noch nicht als vollständiger Ersatz gedacht.

Abschied von GPT-4o in ChatGPT

Zeitgleich kündigt OpenAI an, mehrere ältere Modelle aus ChatGPT zu entfernen. Ab Mitte Februar 2026 stehen GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini und o4-mini dort nicht mehr zur Auswahl. Die Programmierschnittstellen bleiben davon unberührt.

Besonders GPT-4o hatte zuletzt noch eine kleine, aber engagierte Nutzergruppe. Rückmeldungen zu dessen dialogorientiertem Stil flossen nach Angaben von OpenAI in die Weiterentwicklung der aktuellen GPT-5-Modelle ein. Inzwischen nutzt jedoch nur noch ein sehr kleiner Teil der Anwender täglich GPT-4o. OpenAI begründet den Schritt damit, Ressourcen auf die Modelle zu konzentrieren, die den Großteil der Nutzung ausmachen, und gleichzeitig mehr Anpassungsmöglichkeiten bei Stil und Ton bereitzustellen.