ifun.de — Apple News seit 2001. 45 617 Artikel

Ältere KI-Modelle werden eingestellt

ChatGPT: Der Übersetzer startet offiziell, GPT-4o und Co. verschwinden
Artikel auf Mastodon teilen.
10 Kommentare 10

OpenAI ordnet sein ChatGPT-Angebot neu und nimmt dabei sowohl an der Oberfläche als auch im technischen Unterbau Veränderungen vor. Mit einem eigenen Übersetzungsdienst richtet sich das Unternehmen fortan gezielt an Nutzer klassischer Online-Übersetzer. Parallel dazu werden mehrere ältere KI-Modelle aus ChatGPT entfernt.

Chatgpt 5 1

Während der neue Übersetzer, den wir Mitte Januar erstmals gesichtet haben, vor allem Gelegenheitsnutzer und den schnellen Texteinsatz adressiert, betrifft der Modellwechsel vor allem erfahrene Anwender, die ChatGPT gezielt für bestimmte Aufgaben konfiguriert haben.

Eigener Übersetzer für ChatGPT

Mit ChatGPT Translate hat OpenAI einen separaten Webdienst für Übersetzungen freigeschaltet und diesen nun auch offiziell angekündigt. Die Oberfläche orientiert sich an bekannten Übersetzungsdiensten und bietet zwei Textfelder mit automatischer Spracherkennung sowie eine manuelle Sprachauswahl. Unterstützt werden mehr als 50 Sprachen.

Openai Uebersetzer

ChatGPT Translate: Kommt noch nicht mit allen Eingaben zurecht

Ein zentrales Merkmal ist die Möglichkeit, den Stil der Übersetzung vorzugeben. Nutzer können festlegen, ob ein Text eher sachlich, formell oder vereinfacht formuliert werden soll. Die zugrunde liegende KI berücksichtigt dabei Kontext und Tonfall.

Funktionen wie die Übersetzung von Bildern, Dokumenten oder gesprochenem Text sind bislang nicht verfügbar. Auch eine App oder eine Offline-Nutzung fehlen. Der Dienst ist damit klar als Ergänzung zu bestehenden Übersetzern positioniert und noch nicht als vollständiger Ersatz gedacht.

Abschied von GPT-4o in ChatGPT

Zeitgleich kündigt OpenAI an, mehrere ältere Modelle aus ChatGPT zu entfernen. Ab Mitte Februar 2026 stehen GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini und o4-mini dort nicht mehr zur Auswahl. Die Programmierschnittstellen bleiben davon unberührt.

Gpt 4o Zurueck

Besonders GPT-4o hatte zuletzt noch eine kleine, aber engagierte Nutzergruppe. Rückmeldungen zu dessen dialogorientiertem Stil flossen nach Angaben von OpenAI in die Weiterentwicklung der aktuellen GPT-5-Modelle ein. Inzwischen nutzt jedoch nur noch ein sehr kleiner Teil der Anwender täglich GPT-4o. OpenAI begründet den Schritt damit, Ressourcen auf die Modelle zu konzentrieren, die den Großteil der Nutzung ausmachen, und gleichzeitig mehr Anpassungsmöglichkeiten bei Stil und Ton bereitzustellen.
30. Jan. 2026 um 10:56 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.617 weitere hätten wir noch.
    10 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Ich nutze nach wie vor lieber Kagi Translate. Viel besser in privacy und die App ist genial.

  • Kennt jemand ki-tools oder ki-apps mit denen sich komplette Word-Dokumente übersetzen lassen, ohne dass die Formatierung und Dokumentstruktur geändert wird? Evtl. unter einbindung von ChatGPT oder Gemini?
    Die integrierte Übersetzungsfunktion in MS Offfice funktioniert mehr schlecht als recht.

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45617 Artikel in den vergangenen 8865 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven