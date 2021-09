Vidimote: Safari-Erweiterung für besseres Video-Playback

Was die neuen Safari-Erweiterungen so angenehm macht, ist die Tatsache, dass diese sich im Einsatz anfühlen, wie eine von Apple vorbereitete Systemfunktion und euch nicht davon überzeugen wollen für nur eine neue Funktion gleich den ganzen Browser zu wechseln.

Hier versorgt Vidimote alle spielenden Videos mit zusätzlichen Tasten zum schnellen Vor-und Zurückspringen um 10 Sekunden, bietet Extra-Buttons für die Bild-in-Bild-Wiedergabe und die AirPlay-Ausgabe an und kann die Wiedergabe-Geschwindigkeit beeinflussen. Letztgenannte kann Vidimote beschleunigen und verlangsamen und ermöglicht euch so etwa eine nominell 60 Minuten lange Video-Unterrichtseinheit bei Stufe 1,2x in nur 50 Minuten vollständig zu konsumieren.

Vor allem wenn der Mehrwert der Browser-Plugins so offensichtlich wie bei der Vidimote-App von Felix Schwarz ausfällt. Der Entwickler der RemoteBuddy-Applikation bietet jetzt eine Safari-Erweiterung zum Download im App Store an, die iPhone und iPad mit verbesserten Bedienelementen für Webvideos ausstattet.

Insert

You are going to send email to