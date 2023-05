Verifiziert: Auch Gmail führt blaue Checkmarks ein

Google will mit der Maßnahme das „Vertrauen in E-Mail-Quellen“ erhöhen und Nutzern dabei helfen Spam zu identifizieren und zu stoppen. Laut Google soll die neue Funktion innerhalb von drei Tagen vollständig für alle Gmail-Nutzer ausgerollt werden und dürfte damit spätestens am 6. Mai auch in eurem Gmail-Konto zur Verfügung stehen.

Entsprechend werden Absender die BIMI einsetzen und damit eindeutig machen, wer Absender der E-Mail ist, schon länger mit entsprechenden Logos in der Gmail Weboberfläche angezeigt. Laut Google soll diese Funktion nun ausgebaut und um ein zusätzliches, blaues Häkchen ergänzt werden, das keine Zweifel mehr an der Funktion der eingeblendeten Unternehmenslogos aufkommen lassen soll.

Googles E-Mail-Dienst Gmail nutzt den so genannten BIMI-Standard schon seit dem Jahr 2021 . Jetzt hat das Unternehmen angekündigt die Integration der Absender-Überprüfung ausbauen zu wollen und orientiert sich dabei offenbar an der Kurznachrichten-Plattform Twitter.

