Neue Trailer: DUNE 2, Blood & Gold und SILO

Seit März lässt sich der erste Teil der neuen DUNE-Adaption „Dune: Part One“ auch bei Amazon Prime Video konsumieren. Seit wenigen Minuten steht der erste Trailer des zweiten Teils auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Warner Bros. Pictures bereit.

„Dune: Part Two“ ab 3. November

Das Science-Fiction-Epos von Regisseur Denis Villeneuve setzt die gleichnamigen Bücher der 1965 veröffentlichten Romanreihe von Frank Herbert in Szene. Der zweite Teil, „Dune: Part Two“, wird mit Spannung erwartet und soll noch in diesem Jahr in die Kinos starten.

Geplant ist die Kinopremiere zum 3. November 2023. Dann wird „Dune: Part Two“ mit der filmischen Aufbereitung der zweiten Hälfte des ersten Buches fortsetzen. Der erste Teil brachte eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden auf die Waage und konnte sich eine IMDb-Bewertung von 8.0 Punkten sichern.

SILO ab 5. Mai

Apple hat seinerseits den deutschen Trailer von SILO an den Start gebracht. Auch bei SILO handelt es sich um Science-Fiction, hier jedoch im klassischen Serienformat. Die Serie spielt in einer düsteren Zukunft, in der die noch lebenden Menschen zu tausenden unter der Erde wohnen.

Allerdings ist unklar warum sich die Menschheit von der Oberfläche zurückgezogen hat und welche Gefahren und Geheimnisse dort auf die Bewohner der unterirdischen Schutzräume warten. SILO klingt spannend, ist aber eine der Serien, die ihren Zuschauern einen ordentlichen Vertrauensvorschuss abverlangt.

Blood & Gold ab 26. Mai

Blood & Gold ist eines der großen Netflix-Highlights für den aktuellen Monat. Für die Erstausstrahlung vom 26. Mai steht ein so genannter Sondertrailer auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Streaming-Platzhirschen bereit.

Hammerharte Jungs ab 24. Mai

Ebenfalls im neuen Trailer-Angebot bei Netflix: Hammerharte Jungs – ein Spin-off zum Spielfilm „Harte Jungs“ aus dem Jahr 2000.