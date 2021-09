URL Linker: Safari-Erweiterung erstellt Markdown-Links

Nach satten drei Jahren ununterbrochener App-Store-Zugehörigkeit wurde die kostenfreie Safari-Erweiterung URL Linker jetzt in der runderneuerten Version 1.1 zum Download freigegeben. Die App richtet sich an Mac-Nutzer die ihre Texte hin und wieder in der Auszeichnungssprache Markdown verfassen (müssen).

Um diesen das Setzen von Links im Markdown-Format (Was ist Markdown?) so bequem wie möglich zu machen, platziert der URL Linker die neue Option „Copy as Markdown Format“ im Rechtsklick-Kontextmenü von Safari.

Beliebige Textbereiche lassen sich markieren

Diese funktioniert allerdings etwas anders als man intuitiv annehmen möchte. So nutzt der URL Linker stets die Adresse der aktuell offenen Webseite für den zu kopierenden Link und die zuvor getätigte Textauswahl zur Beschreibung.

Anders formuliert: Ihr könnt auf der gerade offenen Seite einen beliebig langen Textausschnitt markieren und euch mit einem klick auf „Copy as Markdown Format“ dann diesen Ausschnitt, verlinkt auf die aktuelle Seite, im Markdown-Format ausgeben lassen. Markiert man etwa die Überschrift auf dieser Seite spuckt die Erweiterung das folgende Ergebnis aus:

[Vermittlungsausschuss einigt sich bei Ganztagsanspruch](https://www.deutschlandfunk.de/grundschulkinder-vermittlungsausschuss-einigt-sich-bei.1939.de.html?drn:news_id=1298796)

Weitere Vorlagen möglich

In den Einstellungen der Safari-Erweiterung habt ihr zudem die Möglichkeit weitere Kopier-Vorlagen zu erstellen. Hier bietet das Plugin die beiden variablen %TITLE und %URL an, die sich beliebig von Text umschließen lassen.

Markdown-Einsteigern empfehlen wir seit längerer Zeit den kostenfreien Markdown Editor, der eine Live-Vorschau für eure Texte mitbringt und über zahlreiche Format-Tasten verfügt, die Einsteigern dabei helfen schnell die wichtigsten Syntax-Grundlagen zu erlernen. Wer damit nicht zufrieden ist schaut sich Typewriter an.