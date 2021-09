September Angebote: Ungewöhnlicher Echo Studio-Deal

Was die Amazon-eigenen Angebote angeht, lohnt sich für Neukunden das Audible-Spezialangebot. Hier gibt es drei beliebige Hörbücher aus dem Audible-Katalog für einmalig 99 Cent . Einmal angemeldet, könnt ihr euch dann in drei aufeinanderfolgenden Monaten je ein beliebiges Hörbuch aussuchen und für immer behalten. Wer anschließend keine Lust mehr hat, meldet sich wieder ab. Wer auf den Geschmack gekommen ist, steigt auf den Regulären Tarif um, der je ein Hörbuch pro Monat für 9,99 Euro offeriert.

Hier müssen hin und wieder zwar einige Wochen gewartet werden, Amazon ist jedoch darum bemüht etwa alle drei Monate mit entsprechenden Deals zu werben und nutzt dafür häufig Shopping-Events wie die zum Wochenanfang angelaufenen September Angebote . Wer Eero-Router oder neue Echo-Geräte benötigt, der greift also jetzt zu und klickt sich den regulären Echo Dot der 3. Generation so für gerade mal 22 Euro statt der offiziellen 49,99 Euro.

Was Produkte betrifft, die von Amazon selbst hergestellt und verkauft werden, so gilt grundsätzlich die Faustregel, diese ausschließlich dann zu ordern, wenn der angegebene Verkaufspreis grob 30 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung liegt.

