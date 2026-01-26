Updatest: Debatte um Lizenzmodell und neue Community-Funktion

Die Mac-Anwendung Updatest will Ordnung in die unübersichtliche Update-Landschaft von macOS bringen. Das Programm bündelt Informationen aus Quellen wie Homebrew, dem Mac App Store oder GitHub und zeigt an, welche installierten Anwendungen aktualisiert werden können.

Damit positioniert sich Updatest als mögliche Alternative zu Update-Werkzeugen wie MacUpdater, der seinen Rückzug zum Jahreswechsel angekündigt hat. Mit der Einführung einer neuen Community-Funktion rückt nun jedoch auch das Geschäftsmodell stärker in den Fokus der Diskussion.

Zentrale Update-Übersicht als Kernversprechen

Updatest verfolgt den Ansatz, ausschließlich auf Update-Mechanismen zurückzugreifen, die die jeweiligen Apps selbst bereitstellen. Versionsnummern werden nicht aus Webseiten oder anderen indirekten Quellen abgeleitet. Das erhöht die technische Nachvollziehbarkeit, führt aber auch dazu, dass einige Programme gar nicht oder nur verzögert erkannt werden. Um diese Lücken zu schließen, wurde die Funktion „Community Updates“ eingeführt. Sie sammelt anonym gemeldete Versionsinformationen anderer Nutzer und zeigt an, ob offenbar eine neuere Version existiert.

Diese Hinweise bleiben rein informativ. Weder Download noch Installation werden darüber ausgelöst. Gedacht ist das System vor allem für Anwendungen, die keine auslesbaren Update-Daten liefern oder deren offizielle Quellen zeitlich hinterherhinken. Aktuell ist die Funktion ohne Aufpreis nutzbar, soll aber künftig als separates Abonnement angeboten werden, um den Betrieb der nötigen Serverinfrastruktur zu finanzieren.

Kritik an zusätzlichem Abo für Basisfunktion

Aus unserer Leserschaft kommt dazu auch Kritik. Nutzer weisen darauf hin, dass Updatest lange mit einem einfachen Lizenzmodell ohne Abonnement beworben wurde und als Einmal-Kauf erhältlich war. Die neue Ankündigung wird nun als Bruch dieses Versprechens wahrgenommen, da ausgerechnet eine Funktion rund um das Auffinden von Updates künftig an ein Abo geknüpft werden soll.

Gerade weil viele Apps ohne Community-Daten gar nicht erkannt würden, entsteht nun der (durchaus zutreffende) Eindruck, dass eine grundlegende Kernfunktion nur gegen laufende Zusatzkosten vollständig nutzbar sei.

Der Entwickler hat bereits reagiert und betont, dass die neuen Community Updates optional bleiben sollen. Wer sich ausschließlich auf direkt überprüfbare Quellen verlassen möchte, könne die Funktion deaktiviert lassen. Gleichzeitig räumt er ein, dass die Kommunikation unklar war und angepasst werden soll.