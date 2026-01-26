Vodafone passt Kabelnetz an und erhöht Upload-Geschwindigkeiten

Vodafone will die Leistungsfähigkeit seines Kabel-Glasfasernetzes weiter anpassen. Ab Anfang Februar sollen technisch höhere Upload-Geschwindigkeiten für rund 24 Millionen erreichbare Haushalte zur Verfügung stehen. Die Umstellung erfolgt netzseitig und erfordert keine baulichen Arbeiten beim Kunden.

Vodafone will den bislang begrenzten Upload im Kabelnetz so besser an heutige Nutzungsgewohnheiten anzupassen.

Upload-Geschwindigkeit steigt auf bis zu 75 Mbit/s

Künftig sollen Privatkunden im Kabel-Glasfasernetz Upload-Raten von bis zu 75 Megabit pro Sekunde nutzen können. Zuvor lag die technisch nutzbare Obergrenze bei 50 Megabit pro Sekunde. Die höhere Geschwindigkeit ist vor allem für Anwendungen relevant, bei denen regelmäßig größere Datenmengen ins Netz übertragen werden, etwa bei Videokonferenzen, Cloud-Speichern oder dem Versand hochauflösender Medieninhalte. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Router, der den Kabelstandard DOCSIS 3.1 unterstützt.

Die technische Anpassung wird für einen Großteil der angeschlossenen Haushalte umgesetzt. Für Neukunden plant Vodafone zudem neue Tarife, die die höheren Upload-Werte berücksichtigen. Diese sollen zeitnah buchbar sein und keine höheren Grundpreise mit sich bringen.

Neue Tarifstufe „GigaZuhause 800“

Parallel zum Upload-Ausbau ordnet Vodafone auch sein Tarifangebot neu. Mehrere bestehende Kabeltarife erhalten höhere Download-Geschwindigkeiten. Je nach Tarif steigen diese um 50 oder 100 Megabit pro Sekunde. Ergänzend wird eine zusätzliche Tarifstufe eingeführt, die die bisherige Lücke zwischen 600 und 1.000 Megabit pro Sekunde schließt. Der Einstiegstarif bleibt unverändert.

Technisch basiert die Upload-Erhöhung auf einer Anpassung der Frequenznutzung im Kabelnetz. Durch den Einsatz von DOCSIS 3.1 in der sogenannten Low-Split-Variante wird ein größerer Teil des vorhandenen Spektrums für den Upload reserviert. Damit dies nicht zu Lasten der Download-Leistung geht, investiert Vodafone in zusätzliche Netzsegmente und den weiteren Ausbau von Glasfaseranteilen innerhalb des Kabelnetzes.

Diese Maßnahmen sollen die verfügbare Kapazität erhöhen und die Stabilität der Anschlüsse auch bei hoher Auslastung sichern.