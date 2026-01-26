Neue Tarifstufe "GigaZuhause 800"
Vodafone passt Kabelnetz an und erhöht Upload-Geschwindigkeiten
Vodafone will die Leistungsfähigkeit seines Kabel-Glasfasernetzes weiter anpassen. Ab Anfang Februar sollen technisch höhere Upload-Geschwindigkeiten für rund 24 Millionen erreichbare Haushalte zur Verfügung stehen. Die Umstellung erfolgt netzseitig und erfordert keine baulichen Arbeiten beim Kunden.
Vodafone will den bislang begrenzten Upload im Kabelnetz so besser an heutige Nutzungsgewohnheiten anzupassen.
Upload-Geschwindigkeit steigt auf bis zu 75 Mbit/s
Künftig sollen Privatkunden im Kabel-Glasfasernetz Upload-Raten von bis zu 75 Megabit pro Sekunde nutzen können. Zuvor lag die technisch nutzbare Obergrenze bei 50 Megabit pro Sekunde. Die höhere Geschwindigkeit ist vor allem für Anwendungen relevant, bei denen regelmäßig größere Datenmengen ins Netz übertragen werden, etwa bei Videokonferenzen, Cloud-Speichern oder dem Versand hochauflösender Medieninhalte. Voraussetzung für die Nutzung ist ein Router, der den Kabelstandard DOCSIS 3.1 unterstützt.
Die technische Anpassung wird für einen Großteil der angeschlossenen Haushalte umgesetzt. Für Neukunden plant Vodafone zudem neue Tarife, die die höheren Upload-Werte berücksichtigen. Diese sollen zeitnah buchbar sein und keine höheren Grundpreise mit sich bringen.
Neue Tarifstufe „GigaZuhause 800“
Parallel zum Upload-Ausbau ordnet Vodafone auch sein Tarifangebot neu. Mehrere bestehende Kabeltarife erhalten höhere Download-Geschwindigkeiten. Je nach Tarif steigen diese um 50 oder 100 Megabit pro Sekunde. Ergänzend wird eine zusätzliche Tarifstufe eingeführt, die die bisherige Lücke zwischen 600 und 1.000 Megabit pro Sekunde schließt. Der Einstiegstarif bleibt unverändert.
Technisch basiert die Upload-Erhöhung auf einer Anpassung der Frequenznutzung im Kabelnetz. Durch den Einsatz von DOCSIS 3.1 in der sogenannten Low-Split-Variante wird ein größerer Teil des vorhandenen Spektrums für den Upload reserviert. Damit dies nicht zu Lasten der Download-Leistung geht, investiert Vodafone in zusätzliche Netzsegmente und den weiteren Ausbau von Glasfaseranteilen innerhalb des Kabelnetzes.
Diese Maßnahmen sollen die verfügbare Kapazität erhöhen und die Stabilität der Anschlüsse auch bei hoher Auslastung sichern.
Und der 1.000er-Tarif ist teurer geworden
Wozu würde man denn eine 1000er Leitung als Privatperson brauchen? Fällt mir kein wirklicher Usecase ein.
Oh, glaub mir, man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Die ganze Grundlast, die bei uns anfällt bezüglich mehrerr IPTV Nutzer, fällt bei 1 Gbit so kaum ins Gewicht. Und vor allem Videospieler freuen sich über schnelle Updates. Ein Update eines Spiels ist ja heutzutage gerne mal 50-60 GB groß.
Blabla immer das gleich wofür braucht man 1 GBit zu Hause ich kann es nicht mehr lesen…
1. Muss das jeder Kunde für sich wissen…
2. bei einer mehrköpfigen Familie jeder mit Handy, Tablett und evtl auch Smarthome will man bestimmt nicht am PC/PS5 stundenlang warten wenn das neue 1xx GB Update da ist. Plus Streaming, Web ams und was weiß ich noch.
Ich habe seit ca. 5 Jahren eine 1000er Leitung von der deutschen Glasfaser. Da habe ich 1000Mbit/s im Download und 500 Mbit/s im Upload. Wir leben hier auf dem Grundstück mit 7 Personen, von denen jeder Geräte wie Smartphones, Tablets, Laptops oder Fernseher besitzt. Zusätzlich arbeite ich überwiegend im Homeoffice und arbeite mit großen Datenmengen. Gerade der starke Upload macht hier den Unterschied. Es ist ja auch nicht immer nur ein Gerät gleichzeitig online. Alle teilen sich den Durchsatz. Ich bin schon froh, dass ich reibungslos an Teams Calls mit Bildschirmübertragung teilnehmen kann, während andere Geräte, wie der Fernseher meiner Mutter, die in Rente ist, IPTV schauen kann. Auch per WLAN profitiere ich von der Leitung. Ich habe ein Ubiquiti Netzwerk mit insgesamt 8 Access Points mit Wifi 7 und 6GHz. Ich erreiche selbst mit meinem iPhone an den wichtigsten Aufenthaltsorten über 800 Mbit/s. Ich komme zum Beispiel nicht oft zum Zocken. Wenn, dann mal spontan und dann bin ich froh, dass die Updates, die heutzutage gerade für Onlinespiele nötig sind und häufig im hohen zweistelligen liegen, so schnell wie möglich gezogen werden können.
Allein schon bei steam updates und neuinstallationen ist mir die 1000 Leitung zwischen meinem Cache und dem PC zu langsam
Nicht aufgrund der eigenen Fantasielosigkeit auf die Bedürfnisse der anderen zu schließen, würde eine Menge komischer Fragen verhindern.
Ich würde auch eher sagen, dass das für eine Nische ist. Aber Beispiele wurden ja mehr als genug genannt.
@Lanope ich habe 1000 auch und wir Streamen, HomeOfficen, Downloaden etc. auch alle fleißig- mal abgesehen, von einem kurzen Peak wo ein großer Download oder Softwareupdate ansteht langweilt sich die Leitung im Schnitt bei hoher Last bei 150-300Mbit, restliche 700 liegen brach. Das ganze Streamingzeug frisst bei UHD maximal 25Mbit – da müssten 4K 40 Streams parallel laufen um den Anschluss auszulasten.
Es fühlt sich zwar toll an und es ist gut zu wissen dass man 1GBit hat – aber wenn es nur 500 wären, wird es niemand ernsthaft merken. Der Netflix-Film wird genauso schnell schnell starten, die Kinder Smartphone machen und meine Frau und ich noch parallel Homeoffice. Selbst die Apple Softwareupdates kommen oft nur mit 300Mbit angeflogen, oft langsamer. Ein Freund, (3 Kinder, viel Streaming, viel HomeOffice) ist neulich von 300 Mbit auf 1GB hoch gegangen – Fazit: es ist keinem ernsthaft aufgefallen, dass der Anschluss jetzt 1GB hat. Vorher: Jeder hat das, was er jeden Tag so macht verzögerungsfrei nutzen können und nachher: Unverändert (ja beim Update des Spiels ging es etwas schneller – fair, da fiel es auf. Aber das macht er nicht immer ) – Will nicht sagen, dass es niemanden gibt der es braucht – aber häufig so wirklich häufig 1Gbit Volldampf auf der Leitung haben die wenigsten (so dass jemand sich einschränken müsste, wenn es weniger wäre)
Doch, 4TB Traffik alleine im Januar bis heute.
Der kostet schon eine Weile so viel. Hab gekündigt und wurde angerufen. Seit dem zahle ich dafür 39,99 Euro.
Naja 120GB für ein Game, sind halt in ca 20 min geladen. 4K DolbyVision Inhalte laufen sofort ab ohne vorladen usw. Man merkt es schon im Alltag.
Selbst bei einer 50er Leitung laufen 4K DV sofort ab.
Außer Freitag Nachmittag und am Wochenende :)
Das liegt aber nicht an Deiner 50er oder Gigabit Leitung!
„Man kann schließlich nicht immer nur Herunterladen, man muss auch mal was hochladen, sonst ist irgendwann nichts mehr vom Neuland übrig.“ – Angela Merkel
Der Kommentar ist so was von ausgeleiert. Richtig kreativ.
Was sind denn das für Preise??? Ich zahle für 1000 momentan 44,95
Da ist der Kabelfernsehanschluss mit drin.
Bei DNS- Net 2.5G/1G … 74 EUR irgendwas.
TV – nutze es nicht, ist es aber da, per App -> Apple TV (sogar das große, also mit RJ45) gibt es gratis dazu.
Einzige was bei richtig teuer ist, sind mehr Telefonnummern
(also mehr als 3, was übrigens illegal ist, alle Telefonnummern gehören uns (Volk und so). Aber mache mal was dagegen.)
Und für eine statische IPv4 wollen sie auch richtig Geld und können nicht mal Reverse DNS (bin ich von/bei der Telekom verwöhnt, 3€ oder so)
Finde ich auch krass, mein 1000er kostet sogar noch 39,99€, da verzichte ich gerne auf die +25mbit Upload.
Wieso bekommt man die denn nicht? Gilt doch für alle, oder?
Was ist mit den Bestandskunden?
Du kannst deinen Vertrag jederzeit auf einen neuen hochstufen. Kostet einmalig 10 € aber Vertragslaufzeit beginnt von vorne.
Ist das mit der neu beginnenden Vertragslaufzeit nicht vom Tisch?
Gussi, es gibt nach wie vor Vertragslaufzeiten, aber nach Ablauf ist eine monatliche Kündigung möglich.
Warum sollte ich von Cable1000 dahin wechseln? Der Preis kann es nicht sein und das TV Angebot brauchen wir auch nicht. Da muss noch was mit den Preisen passieren.
Keine höheren Grundpreise für Neuanschlüsse aktueller Varianten. Aber wer noch 39,98 oder 44,98 hat wird wohl lieber beim Bestand mit 50k Upload bleiben
mit den 50Mbit kann ich in der Tat sehr gut leben
LOL, ich habe Kabel-Internet seit Jahren und komm meistens nicht mal auf 10 MBit Upload. Habe jetzt gekündigt und werde Telekom Hybrid DSL+Mobilfunk ausprobieren, da mich die mangelhafte Zuverlässigkeit von Vodafone Kabel wahnsinnig macht.
lieber 5gModem und dann Flatrate Karte rein .. Ich habe auf meiner Backup Leitung Telekom NSA 950/160mbit
Ich habe Kabel Internet bei Vodafone und zwar nur einen 50 MBit Tarif. Mein Upload ist bei 15 Mbit.
Tolle Zahlen für wenig Leistung, die dahinter steckt.
Bei uns auf dem Land wäre es ja schon toll, wenn wenigstens eine niedrige Geschwindigkeit zuverlässig funktionieren würde…
Du hast einen Kabelanschluss auf dem Land?
Es soll lieber endlich die Verhandlung starten. Das die im Dezember verschoben wurde nervt schon hart….
Vor einiger Zeit war das Kabelfernsehen, Telefon und Internet für 4 Tag ohne Funktion.
Danke der Telekom wo wir uns Internet haben, konnten wir wenigstens per Mediatheken Apps Fernsehen. Es ist schon gut wenn man nicht alles bei einem Anbieter hat wie unsere Nachbarn.
Wann und wo war das? Habe ich nichts von mitbekommen und eine kurze Internetrecherche hat auch kein Ergebnis gebracht.
Das war hier in Bremen Nord Grohn, ab den 7 Januar.
Also klein und regional sehr begrenzt. Hätte man dazu schreiben können, aber dann wirkt es nicht mehr so spektakulär.
@Redaktion sehr verwirrend geschrieben oder kopiert:
Geht es um Glasfaser oder Kabelanschluss? Oder beides?
Bei Vodafones „Kabel-Glasfaser“-Netz endet die Glasfaserleitung im Verteilerkasten (FTTC – Fiber to the Curb).
Ist mir klar aber aus dem Text geht dies nicht hervor
Das war auch mein Problem. Hier wird einiges durcheinander geworfen. Sonst könnte man auch von DSL Glasfaser reden.
in der schweiz bekommt man 25gbit symmetrisch und exklusiv für 65 franken. aber ja, in deutschland ist es eine news, wenn man statt 1/0,05gbit upload nun 1/0,075gbit für 65 euro bekommt und sich dass dann auch noch mit den nachbarn teilt.
Jup da ist die Schweiz echt top. Anschluss ohne Techniker innerhalb einer Woche. Glasfaser 10Gbit up/down für 40CHF. Keine Probleme bisher.
Mit welcher Hardware bekomme ich 25 Gbit als Privatperson bezahlbar verteilt im Haus? Also Glasfaser im Haus auf Dosen verlegen lassen macht sicher keiner der nicht auch Server betreibt.
Kat 8 ? Geht bis 40GBit und ja mittlerweile auch bezahlbar, Kabel und Dosen sowieso und Rest gibt es auch einen guten Gebrauchtmarkt. Keine Ahnung was alle an 1000MBit immer so schnell empfinden? Das sind nur 125 Mbyte/s das ist heutzutage nix mehr jede HDD schläft dabei ein…
Bezahlbar, ist relativ. Aber ja geht
Na endlich wird mal die Uploadgeschwindigkeit erhöht.
Hätte mir zwar 100 Mbit/s gewünscht als Standard, aber besser als nichts
So langsam kommen wir in Deutschland in preisregionen und passende Bandbreiten, wie sie vor Jahren schon hätten sein sollen. Auch die Volumen und Preise im Mobilfunk
…und nutzt alles nichts wenn im Haus die alten Kupferkabel liegen?
Was soll die Aussage bedeuten? Ein Kabelanschluss ist nun mal Kupfer und wird auch immer so bleiben. Und wenn nicht x Leute dahinter hängen im Haus, funktioniert es auch super zumindest bei mir.
Na dann google mal Datendurchfluß Glasfaser vs.Kupferkabel. Der Flaschenhals sind die Kupferkabel in den Häusern , es sei denn die Glasfaser gehen bis zum Router.
naja…. jetzt ist Kupferkabel nicht gleich Kupferkabel.
DSL kommt übers Telefonkabel. Das leidet wirklich unter alten Kupferverkabelungen im Haus.
Kabelfernsehen oder Internet übers dieses Kabel ist ebenfalls Kupfer aber ganz was anderes.
Hier kommt hinter der Dose im Haus gleich der Router.
Bis zu dieser Dose liegt ein Koax-Kabel. Auch Kupfer. Aber eben nicht die Telefonkäbelchen.
Ich bin froh, dass es das gibt. Glasfaser ist bei uns in weiter Ferne… Das Kabelnetz ist da.
Ein stabiles Netz wäre schon mal ein Anfang
Ich hatte in sechs Jahren zweimal mehr wöchige Ausfälle. Beim zweiten Mal haben die dreimal hintereinander die Straße aufgerissen für einen halben Tag. Da war bei uns in der Straße gar keine Bauaktivität vorab. Am Sonntagnachmittag bricht es schon mal komplett ein. Vodafone verkauft viele Verträge für Kabel aber die Infrastruktur ist doch dann zweifelhaft.
This. Bin froh, dass ich von dem Laden weg bin. Da bringt dir die 1000er Leitung am Ende dann auch relativ wenig, wenn du tagelang im HO Probleme hast.
75 Upload, ich hau mich weg. Gott sei Dank bin ich nicht Vodafone abhängig.
Glasfaser bis an die Router-Dose. 500/250 Tarif perfekt.
Ich noch 39,xy Euro ;) So gut wie nie Probleme gehabt,.. darum noch ein Preis aus der guten alten Zeit!
Wer noch Fritz!box dazu nimmt zahlt 5€ mehr im Monat – Nein Danke !
hab 250 für 39,99€ mit Fritz!box und bleib erstmal dabei – kann jederzeit kündigen !
5€ für HomeBox war mal, jetzt sind es für die 6690 meines Wissens 9-10€/monatlich. Das finde ich auch total bitter. Die sollten die HomeBox Option auch endlich entkoppelt von der Leih-FritzBox anbieten. Für alle, die schon eine FritzBox haben. Quasi als „Komfort-Telefonie“ wie früher bei DSL. Oder sie machen es gleich richtig und gestalten ihren Telefonanschluss von vornherein zeitgemäß.
Kabel Internet in Hamburg vs. DSL 250 – meine Erfahrung war dass es zwar tatsächlich 1000mBits gibt aber man muss zu stoßzeiten damit leben das es nicht immer so gut läuft oder 2-3 mal im Jahr das Internet nicht stabil genug für Teams Meetings war – Glasfaser wo es geht und ansonsten DSL – auch die 16er Leitung – deutlich stabiler als Kabel. Und das muss nicht immer an Vodafone liegen – manchmal ist es auch die Hausinterne verkabelung… im Ergebnis aber egal
Was übersehe ich?! Der Upload ist doch so oder so Mega scheiße (langsam)?
Damit kann man fast nicht selber einen Stream ins Netz jagen…