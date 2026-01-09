MacUpdater: Datenbank läuft noch bis Jahresende weiter

Wir haben noch ein paar Ergänzungen zu der Mac-Anwendung MacUpdater zu vermelden. Anders als ursprünglich geplant, hat der Entwickler der App noch ein weiteres Update veröffentlicht. Es bleibt zwar dabei, dass die Weiterentwicklung des Programms generell eingestellt wird, doch kann man die Anwendung jetzt doch noch länger als gedacht nutzen.

MacUpdater hilft dabei, neue Versionen der auf dem Mac installierten Programme im Blick zu behalten. Wie der Entwickler mitteilt, bleibt der für den Betrieb benötigte Datenbankserver noch bis Ende 2026 aktiv. Erst am 31. Dezember 2026 soll er abgeschaltet werden. Bis dahin bleibt somit auch die Grundfunktion der App erhalten. Allerdings wird es von Seiten des Entwicklers keine Produktpflege mehr geben und es findet auch keine aktive Überprüfung der angezeigten Updates mehr statt.

Mit dem jetzt verfügbaren Update auf Version 3.5.0 wurde dem Entwickler zufolge nun definitiv die letzte Version von MacUpdater veröffentlicht. Das Update bringt noch ein paar kleinere Anpassungen und Fehlerbehebungen mit, so waren offensichtlich die Pro-Funktionen der App trotz entsprechender Ankündigung nicht für alle Nutzer verfügbar. Das Bezahlmodell der Anwendung wurde eingestellt und Nutzer können nun unabhängig davon, ob sie die App gekauft haben oder nicht, auf den kompletten Funktionsumfang zugreifen.

Updatest als mögliche Alternative

Wenn ihr uns nach einer Alternative fragt, verfügen wir bislang noch nicht über genügend Erfahrung mit den potenziellen Kandidaten, um eine Empfehlung auszusprechen. Updatest macht auf jeden Fall einen guten Eindruck und wird auch aktiv und regelmäßig gepflegt.

Die App lässt sich kostenlos testen und wird als Vollversion zum Preis von 10 Dollar angeboten. Die Lizenz berechtigt zur Nutzung und Installation auf bis zu drei persönlichen Macs. Für Familien hält der Entwickler zum Preis von 20 Dollar eine Haushaltslizenz für bis zu zehn Rechner bereit.