EufyCam C35 im Angebot: Vier Kameras zum Preis von zwei

Die im Herbst vorgestellte Sicherheitskamera EufyCam C35 ist gerade sowohl beim Hersteller als auch über Amazon zum Bestpreis erhältlich. Das aus einer HomeBase und vier Kameras bestehende Set kostet mit 199 Euro aktuell so viel, wie Eufy regulär für zwei Kameras verlangt. Und das nicht nur in Weiß: Bei Amazon bekommt man gerade auch das Set mit schwarzen Kameras zu diesem Preis.

Eufy hat die C35 wenige Wochen nach der Markteinführung um die Farbvarianten Grün und Schwarz ergänzt. Einzelkameras in allen drei Farben sind aktuell für 69 Euro erhältlich. Das Set mit einer HomeBase und zwei Kameras bekommt man in Weiß oder Schwarz für 129 Euro.

HomeBase mini mit erweiterbarem Speicher

Mit der C35 hat Eufy eine vielseitig verwendbare Akku-Kamera neu im Programm. Um den Preis für die Einsteigersets möglichst niedrig zu halten, hat der Hersteller gemeinsam mit der Kamera auch die neue HomeBase mini vorgestellt. Diese verzichtet zwar auf die beim größeren Modell S380 vorhandene Möglichkeit zum Einbau einer Festplatte oder SSD, der standardmäßig integrierte Speicher von 8 GB lässt sich aber dennoch erweitern. Optional kann man hier zusätzlich eine Speicherkarte mit bis zu 256 GB Größe einsetzen.

Flexible Montage und lange Akkulaufzeit

Die Kameras selbst sind extrem flexibel und lassen sich entweder per Magnet befestigen oder mithilfe der beiliegenden Wandhalterungen fest verschrauben. Für die Stromversorgung sorgt ein integrierter Akku, der über USB-C geladen wird und soweit wir aus unseren bisherigen Erfahrungen schließen können eher mehrere Monate als mehrere Wochen hält. Optional lassen sich die Kameras mit separat erhältlichen Solarpanels verbinden, sodass sie dann im besten Fall gar nicht mehr ans Ladegerät müssen.

Gutes Bild auch bei wenig Licht

Die Bildqualität der Kameras ist für diese Preisklasse ausgesprochen gut. Die Auflösung ist zwar auf 1080p beschränkt, die Geräte sind allerdings sehr Lichtstark. Schon wenn nur minimales Restlicht vorhanden ist, liefern die Kameras auch nachts noch ein erstaunlich helles Farbbild.

Kein HomeKit, aber auch kein Abo nötig

Wer Wert auf eine HomeKit-Integration legt, wird bei der EufyCam C35 allerdings nicht fündig. Die Kamera unterstützt ausschließlich das Ökosystem des Herstellers sowie Amazon Alexa und Google Home. Positiv ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass Eufy ohne jedes Abo funktioniert.