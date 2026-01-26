ifun.de — Apple News seit 2001. 45 586 Artikel

Auch in den neuen Farben günstiger

EufyCam C35 im Angebot: Vier Kameras zum Preis von zwei
Die im Herbst vorgestellte Sicherheitskamera EufyCam C35 ist gerade sowohl beim Hersteller als auch über Amazon zum Bestpreis erhältlich. Das aus einer HomeBase und vier Kameras bestehende Set kostet mit 199 Euro aktuell so viel, wie Eufy regulär für zwei Kameras verlangt. Und das nicht nur in Weiß: Bei Amazon bekommt man gerade auch das Set mit schwarzen Kameras zu diesem Preis.

Eufy hat die C35 wenige Wochen nach der Markteinführung um die Farbvarianten Grün und Schwarz ergänzt. Einzelkameras in allen drei Farben sind aktuell für 69 Euro erhältlich. Das Set mit einer HomeBase und zwei Kameras bekommt man in Weiß oder Schwarz für 129 Euro.

Eufycam C35

HomeBase mini mit erweiterbarem Speicher

Mit der C35 hat Eufy eine vielseitig verwendbare Akku-Kamera neu im Programm. Um den Preis für die Einsteigersets möglichst niedrig zu halten, hat der Hersteller gemeinsam mit der Kamera auch die neue HomeBase mini vorgestellt. Diese verzichtet zwar auf die beim größeren Modell S380 vorhandene Möglichkeit zum Einbau einer Festplatte oder SSD, der standardmäßig integrierte Speicher von 8 GB lässt sich aber dennoch erweitern. Optional kann man hier zusätzlich eine Speicherkarte mit bis zu 256 GB Größe einsetzen.

Eufycam C35 Homebase Mini 2

Flexible Montage und lange Akkulaufzeit

Die Kameras selbst sind extrem flexibel und lassen sich entweder per Magnet befestigen oder mithilfe der beiliegenden Wandhalterungen fest verschrauben. Für die Stromversorgung sorgt ein integrierter Akku, der über USB-C geladen wird und soweit wir aus unseren bisherigen Erfahrungen schließen können eher mehrere Monate als mehrere Wochen hält. Optional lassen sich die Kameras mit separat erhältlichen Solarpanels verbinden, sodass sie dann im besten Fall gar nicht mehr ans Ladegerät müssen.

Eufy C35

Gutes Bild auch bei wenig Licht

Die Bildqualität der Kameras ist für diese Preisklasse ausgesprochen gut. Die Auflösung ist zwar auf 1080p beschränkt, die Geräte sind allerdings sehr Lichtstark. Schon wenn nur minimales Restlicht vorhanden ist, liefern die Kameras auch nachts noch ein erstaunlich helles Farbbild.

Eufy C35 Tag Nacht Vergleich

Kein HomeKit, aber auch kein Abo nötig

Wer Wert auf eine HomeKit-Integration legt, wird bei der EufyCam C35 allerdings nicht fündig. Die Kamera unterstützt ausschließlich das Ökosystem des Herstellers sowie Amazon Alexa und Google Home. Positiv ist in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen, dass Eufy ohne jedes Abo funktioniert.

eufy eufyCam C35 (4er-Pack), Kabellose Überwachungskamera Außen & Innen, Magnetische Halterung, Farbnachtsicht,... 199,00 EUR 379,00 EUR
26. Jan. 2026 um 14:21 Uhr von Chris


  • Ich mag meine Eufy Cams. Aber das man bei jedem Modell genau schauen muss welche Base nun dazu passt und ob Home kompatibel ist nervt unendlich.

  • +1
    Und der Service ist unter aller Kanone – Kamera mit defekten Akku wurde nicht ausgetauscht – Anwenderproblem

    • Kann ich nicht bestätigen, klar sind die überwiegend nur per Mail erreichbar und es ist vielleicht nicht immer in 24h erledigt, aber sie sind unheimlich Kulant, hatte bisher noch kein Problem was nicht zu meiner Zufriedenheit gelöst wurde.

    • Das kann ich bestätigen. Kamera mit defekter Antenne (vom Service festgestellt und bestätigt , das ein Defekt vorliegt, der nicht von mir verursacht wurde) wurde nicht getauscht. Kamera war 12,5 Monate alt.
      Seitdem ist Eufy für mich eher Spielrei, um vielleicht mal den Fuchs im Garten zu beobachten, aber für sicherheitsrelevante Bereiche greife ich lieber auf andere Geräte zurück.

    • Hatte zweimal ein Problem mit deren Saugrobotern und das knapp außerhalb der Garantie – Pech gehabt. Kulanz geht anders.
      Die Eufy Security App finde ich immer noch als unheimlich schwach. Verbindungsaufbau zur Kamera hat sich zwar verbessert und ist nun stabiler, aber das muss noch besser gehen.

      • Hast du es zuvor beim Händler versucht? Er ist schließlich für 24 Monate dein erster Ansprechpartner. Erst wenn er sagt, dass er sich auf die Beweisumkehr beruft, würde ich an den Hersteller gehen bezüglich Garantie. Es ist übrigens so, dass du während der Gewährleistungspflicht bei einem Austausch durch den Hersteller automatisch die Gewährleistung gegen den Händler verwirkst. Also: immer und in jedem Fall zuerst an den Händler gehen. Das ist übrigens nicht das gleiche Unternehmen, selbst wenn du im Shop des Unternehmens gekauft hast. Das Unternehmen dass die Garantie gibt und dass die Gewährleistung gibt, sind in der Regel unterschiedlich.

  • Frage: ist das Set denn mit Home Assistant kombinierbar?

  • Ob sich bei der Mini-Homebase die Reichweite des Wi-Fi negativ bemerkbar macht?

  • Bitte geht weg von wlan Kameras wenn ihr sie wirklich als Überwachungsystem einsetzen wollen. Amazon Prime und 1 Tag später kann man die „ausschalten“

    Bin auf Unifi umgestiegen und das sind Welten.

