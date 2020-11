Update-Lawine: Etliche Mac-Apps bereit für Big Sur und neue Prozessoren

Im Vorfeld des heutigen Apple-Events bieten sich zahlreichen Mac-Applikationen in neuen Versionen an, die für den Einsatz unter macOS 11 Big Sur beziehungsweise den Betrieb auf Macs mit den neuen Apple-Prozessoren optimiert wurden.

Archivierungsprogramm Keka

Unter anderem lässt sich das freie Archivierungsprogramm Keka in Version 1.2.0 aus dem Netz laden, das seinen Beipackzettel mit „Apple Silicon Support“ und „macOS 11.0 Big Sur-Style“ einleitet.

Keka ein kostenloses Archivierungsprogramm für macOS, mit dessen Hilfe sich Archiv-Dateien vom Typ RAR, 7z, Lzma, xz, Zip, Tar, Gzip, Bzip2, ISO, EXE, CAB und PAX dekomprimieren lassen. Der Gratis-Download ist 20MB groß, spendenfinanziert und lässt sich auch zum Packen ausgesuchter Dateien einsetzen. Hier unterstützt Keka neben 7z auch Zip, Tar, Gzip, Bzip2, DMG und ISO. Gefällt euch die App, könnt ihr diese auch mit einem (optionalen) Kauf im Mac App Store unterstützen.

Bildbetrachter Pixea

Der erst kürzlich von uns vorgestellte Bildbetrachter Pixea – wir hatten das kostenlose Tool am vergangenen Donnerstag in den News – bringt in Ausgabe 1.4 ebenfalls die Unterstützung für macOS 11 und ein neues Icon mit.

OwlOCR

Die Texterkennung OwlOCR ist in Ausgabe 4 für macOS 11 optimiert, kommt mit einer grafisch angepassten Benutzeroberfläche und unterstützt unter macOS Big Sur Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Traditionelles und Vereinfachtes Chinesisch.

Network Radar

Der Netzwerk-Scanner Network Radar hat ebenfalls an seiner Benutzeroberfläche gefeilt und passt jetzt zum Look des nächsten Apple-Betriebssystems.

IINA

Der freie Videoplayer IINA hat einen Fehler behoben, der unter macOS 11 zu Abstürzen beim Öffnen von HTTP-Links führen konnte. Zum Download bitte hier entlang.

ForkLift 3.4.3

Der Dateimanager und FTP-Client ForkLift adressiert in Ausgabe 3.4.3 ebenfalls mehrere Fehler, die die volle Kompatibilität zu macOS 11 gewährleisten sollen.