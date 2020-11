Apple stellt M1-Prozessor und das neue MacBook Air vor

Apple hat die ersten Macs mit integriertem Apple-Prozessor vorgestellt. Unter dem Titel „The Next Generation of Mac“ hat der Hersteller den neuen, speziell für Macs entwickelten Prozessor M1 vorgestellt. Der M1 ist dabei der ersten von einem ganzen Set von Apple-Prozessoren, die die Apple-Rechner in Zukunft antreiben sollen.

Apple zufolge bieten die neuen hauseigenen Prozessoren verglichen mit herkömmlichen CPUs ein enormes Plus an Leistung bei deutlich reduziertem Stromverbrauch. Vergleichbare Werte nennt Apple auch beim Vergleich der Grafikleistung. Der neue M1-Prozessor sticht seine Konkurrenz laut Apple auch mit Blick auf die integrierte Grafik aus. Diese Vorteile werden insbesondere im Zusammenspiel mit dem neuen macOS Big Sur deutlich.

Zur Premiere stattet Apple das neue MacBook Air mit dem M1-Prozessor aus. Der integrierte hauseigenen M1-Prozessor sorg für deutlichen Geschwindigkeitszuwachs und macht das Gerät laut Apple schneller als das schnellste Windows-Notebook am Markt. Die Rechenleistung erhöht sich im Gegensatz zum Vorgänger um das Dreifache, die Grafikleistung um das Fünffache.

Auch in Sachen Akku-Leistung bringt der Prozessor Vorteile. Der M1 lässt das neue MacBook Air länger als je zuvor ohne Steckdose arbeiten, laut Apple bis zu 15 Stunden bzw. 18 Stunden bei Videowiedergabe – das sich sechs Stunden mehr als beim Vorgänger.

Trotz all dieser Verbesserungen bleibt der Gerätepreis unverändert bei 1.100 Euro.