UGREEN NASync Ultra: Neue NAS mit bis zu 272 TB Speicher

UGREEN baut seine NASync-Reihe mit zwei neuen Ultra-Modellen aus. Zielgruppe diesmal sind vor allem Geschäftskunden denen die neuen Geräte etwas mehr Performance als die Privatkunden-Modelle bieten sollen. Das DXP6800 Ultra und das DXP8800 Ultra sollen im dritten Quartal starten und richten sich an kleine und mittlere Unternehmen, die Datenspeicherung, Zusammenarbeit und Backups auf einem eigenen System bündeln wollen.

Beide Geräte setzen auf UGOS Pro. Die Plattform unterstützt mehrere Nutzer, Sicherungen zwischen lokalen Speichern, Cloud-Diensten und Servern sowie den Fernzugriff. Anwendungen lassen sich über offizielle Apps, Docker-Container und virtuelle Maschinen ergänzen. UGREEN hat das eigene NAS-Betriebssystem zuletzt regelmäßig um neue Verwaltungs- und Dateifunktionen erweitert. Mit den Ultra-Modellen rückt die Plattform nun stärker in Richtung klassischer Serveraufgaben.

Thunderbolt 4, 10-Gigabit-Ethernet und PCIe

Bei den Anschlüssen unterscheiden sich die Modelle kaum. UGREEN verbaut jeweils zwei Thunderbolt-4-Ports mit bis zu 40 Gbit/s sowie zwei 10-Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Hinzu kommen USB-A, ein SD-4.0-Kartenleser und ein PCIe-x4-Steckplatz. Das DXP8800 Ultra bietet zusätzlich HDMI mit Unterstützung für 8K bei 60 Hz.

Im DXP6800 Ultra arbeitet ein Intel 120U mit zehn Kernen, das DXP8800 Ultra nutzt einen Intel 150U mit ebenfalls zehn Kernen. Beide Systeme starten mit 8 GB DDR5-Arbeitsspeicher und lassen sich auf bis zu 96 GB erweitern. Zwei M.2-Steckplätze können für schnellen SSD-Speicher oder als Cache genutzt werden.

Sechs oder acht Laufwerksschächte

Das DXP6800 Ultra nimmt sechs Laufwerke auf und unterstützt zusammen mit den beiden M.2-Steckplätzen bis zu 208 TB Speicher. Beim DXP8800 Ultra stehen acht Einschübe und maximal 272 TB zur Verfügung. Unterstützt werden JBOD, Basic sowie RAID 0, 1, 5, 6 und 10. Für Datentransfers nennt UGREEN SSL/TLS-Verschlüsselung, Kontoschutz mit SHA-512 sowie integrierte Synchronisations- und Backup-Funktionen.

Mit der neuen Ausrichtung knüpft UGREEN an den Ausbau seiner NAS-Plattform an. Neben den zuletzt eingeführten schnelleren GT-Modellen mit 10-Gigabit-Netzwerk hat der Hersteller mit der iDX-Serie bereits leistungsstärkere NAS-Systeme mit lokaler KI-Verarbeitung positioniert. Den DXP4800 GT haben wir bereits ausführlich ausprobiert. Die Ultra-Modelle gehen bei Speicher, Erweiterbarkeit und Anschlussausstattung darüber hinaus und zielen klarer auf Arbeitsgruppen und Serverdienste.

UGREEN nennt für das DXP6800 Ultra 1.449,99 US-Dollar, das DXP8800 Ultra soll 1.779,99 US-Dollar kosten. Beide Modelle sind laut Hersteller für einen Marktstart im Laufe des dritten Quartals vorgesehen.