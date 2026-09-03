Space Rabbit: Mac-App beschleunigt den Wechsel der Spaces

Wer unter macOS regelmäßig mit mehreren virtuellen Schreibtischen arbeitet, kennt die kleine Zwangspause beim Wechsel zwischen den Spaces. Die Tastenkombination CTRL + Pfeiltaste reagiert zwar sofort, anschließend spielt das System jedoch stets eine kurze Übergangsanimation ab. Abschalten lässt sich diese in den Systemeinstellungen nicht. Auch die Bedienungshilfe „Bewegung reduzieren“ beseitigt den Effekt nicht vollständig.

Mit Space Rabbit steht nun eine weitere kostenlose Mac-Anwendung bereit, die genau an dieser Stelle ansetzt. Die App ersetzt den üblichen Wechsel durch einen technischen Umweg und lässt den nächsten Space praktisch ohne sichtbare Verzögerung erscheinen. Space Rabbit ist Open Source, für Macs mit Apple-Prozessoren ausgelegt und wird über die Menüleiste gesteuert.

Schnelle Wischgeste statt Systemanimation

Technisch nutzt Space Rabbit denselben Kniff, den wir bereits beim InstantSpaceSwitcher vorgestellt haben. Statt Apples regulären Tastaturwechsel auszuführen, simuliert die Anwendung eine künstlich erzeugte Trackpad-Wischgeste. Diese läuft schneller ab, als sie ein Nutzer normalerweise ausführen könnte. Oberhalb einer bestimmten Geschwindigkeit verzichtet macOS offenbar auf die sonst vorgesehene Übergangsanimation.

Neben dem direkten Wechsel berücksichtigt die App vorhandene Tastaturkürzel und kann beim Wechsel per CMD-Tab automatisch zu dem Space springen, auf dem sich die ausgewählte Anwendung befindet. Konfigurieren lässt sich das Verhalten über ein Menüleistensymbol und ein separates Einstellungsfenster.

Version 2 verbessert Multi-Monitor-Betrieb

Inzwischen liegt Space Rabbit in Version 2 vor. Nach Angaben der Entwickler beseitigt die aktuelle Ausgabe vor allem kleinere Probleme bei Konfigurationen mit zwei Bildschirmen. Die Anwendung soll weiter gepflegt werden und bleibt kostenlos. Der Quellcode steht ebenfalls öffentlich auf GitHub bereit.

Der Ansatz ändert dabei nichts an Apples eigentlicher Spaces-Verwaltung. Anders als umfangreichere Werkzeuge werden keine eigenen virtuellen Arbeitsbereiche aufgebaut. Auch Anwendungen wie GridLion, das die Spaces wieder als Raster organisiert, verfolgen einen anderen Zweck. Space Rabbit beschränkt sich auf den Wechsel zwischen den ohnehin vorhandenen Schreibtischen und versucht dort vor allem, Apples vorgeschriebene Warteanimation aus dem Arbeitsablauf zu entfernen.