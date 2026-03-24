UGREEN iDX-Serie: Die neuen KI-NAS starten auf Kickstarter

Nachdem UGREEN die neue iDX-Serie bereits im Februar vorgestellt hat, ist die angekündigte Kickstarter-Kampagne nun gestartet. Damit konkretisiert der Hersteller seine Pläne für die leistungsstärkeren NAS-Modelle, die sich oberhalb des bisherigen Angebots positionieren sollen.

Zum Start sammelt das Projekt erste Unterstützer und nutzt Kickstarter dabei weniger zur Finanzierung sondern als Marketing-Vehikel und zur Abwicklung der Vorbestellungen. Als Auslieferungszeitraum nennt UGREEN aktuell den Mai. Die im Vorfeld kommunizierten Einstiegspreise wurden bestätigt. Frühbucher können je nach Ausstattung zwischen verschiedenen Varianten wählen, die sich vor allem bei Arbeitsspeicher und Funktionsumfang unterscheiden. Das Pro-Modell bleibt die umfangreichste Ausführung.

Lokale KI als zentrales Verkaufsargument

Inhaltlich setzt UGREEN weiterhin auf die bereits angekündigte Ausrichtung: Im Mittelpunkt stehen KI-Funktionen, die direkt auf dem Gerät ausgeführt werden. Nutzer sollen ihre Daten durchsuchen, strukturieren und auswerten können, ohne auf externe Cloud-Dienste angewiesen zu sein.

Die Systeme analysieren Fotos, Dokumente und Audioaufnahmen lokal und ermöglichen eine Suche über natürliche Sprache. Ergänzend lassen sich Inhalte automatisch zusammenfassen oder in andere Sprachen übertragen. Auch eine Art KI-Assistent ist vorgesehen, der Fragen zu gespeicherten Daten beantworten kann.

Technisch basiert das Konzept auf aktuellen Intel-Prozessoren mit integrierter KI-Beschleunigung. Hinzu kommen bis zu 64 Gigabyte Arbeitsspeicher sowie schnelle Schnittstellen wie zweimal 10-Gigabit-Ethernet und Thunderbolt 4. Beim Pro-Modell sind zusätzliche Erweiterungsoptionen vorgesehen.

Wie bereits beim einfacheren DH2300 setzt UGREEN auch hier auf das eigene Betriebssystem UGOS Pro. Die Bedienung erfolgt über Anwendungen für Smartphone und Rechner und soll möglichst ohne aufwendige Einrichtung auskommen.

Ob die Kombination aus lokal ausgeführter KI und klassischem Netzwerkspeicher im Alltag überzeugt, dürfte sich erst mit den ersten ausgelieferten Geräten zeigen.