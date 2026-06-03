Neue Funktionen für UGOS: UGREEN aktualisiert NAS-Betriebssystem

UGREEN verteilt ein neues Update für sein NAS-Betriebssystem UGOS. Die Aktualisierung erweitert die Funktionen der Dateiverwaltung, verbessert die Medienwiedergabe und behebt mehrere Fehler im Zusammenspiel mit Festplatten und Hardware-Komponenten.

Nutzer der NASync-Modelle erhalten damit vor allem Detailverbesserungen, die den täglichen Umgang mit den Netzwerkspeichern vereinfachen sollen.

Die NAS-Systeme des Herstellers sind erst seit dem vergangenen Jahr auf dem Markt. Auf ifun.de haben wir seitdem nicht nur die Entwicklung des Betriebssystems verfolgt, sondern auch die Hardware selbst ausführlich besprochen:

Dateiverwaltung und Speicher

Zu den wichtigsten Neuerungen von UGOS 1.16.0.0089 zählt eine Funktion zur Rückgewinnung von Speicherplatz auf Btrfs-Volumes. Das Dateisystem wird von vielen NAS-Herstellern eingesetzt, da es Funktionen wie Snapshots und eine verbesserte Datenintegrität unterstützt. Die neue Option soll helfen, nicht mehr benötigten Speicher effizienter freizugeben.

Auch die Dateiverwaltung erhält mehrere Verbesserungen. Freigabelinks und Dateianforderungslinks werden nun automatisch passend zur gewählten Zugriffsmethode erstellt. Je nachdem, ob der Zugriff über das lokale Netzwerk, UGREENlink oder einen DDNS-Dienst erfolgt, generiert das System den passenden Link.

Darüber hinaus lassen sich Dateieigenschaften direkt in der Vorschau anzeigen. Dateinamen und Tags können dort nun ebenfalls schneller bearbeitet werden. Häufig genutzte Zielordner werden gespeichert, sodass wiederkehrende Uploads, Downloads oder Verschiebevorgänge mit weniger Klicks auskommen.

Flüssigere Wiedergabe und Fehlerkorrekturen

Für den integrierten Medienplayer führt UGREEN eine Pufferfunktion ein. Vor dem Start der Wiedergabe werden zusätzliche Daten geladen, um Unterbrechungen in instabilen Netzwerken zu vermeiden.

Daneben behebt das Update mehrere technische Probleme. Unter anderem wurden fehlerhafte Testergebnisse bei bestimmten IronWolf-Festplatten korrigiert. Zudem soll verhindert werden, dass einige externe Festplattengehäuse nach dem Herunterfahren des NAS weiterhin angeschlossene Laufwerke aktiv halten.

Auch der Task Manager wurde erweitert und zeigt jetzt Informationen zu Container-Anwendungen an. Weitere Anpassungen betreffen Benachrichtigungen, Netzwerkordner und die Erkennung bestimmter WLAN-Karten.