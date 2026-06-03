ifun.de — Apple News seit 2001. 46 384 Artikel

UGOS 1.16.0.0089 kann geladen werden

Neue Funktionen für UGOS: UGREEN aktualisiert NAS-Betriebssystem
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

UGREEN verteilt ein neues Update für sein NAS-Betriebssystem UGOS. Die Aktualisierung erweitert die Funktionen der Dateiverwaltung, verbessert die Medienwiedergabe und behebt mehrere Fehler im Zusammenspiel mit Festplatten und Hardware-Komponenten.

Ugreen Nas Update

Nutzer der NASync-Modelle erhalten damit vor allem Detailverbesserungen, die den täglichen Umgang mit den Netzwerkspeichern vereinfachen sollen.

Die NAS-Systeme des Herstellers sind erst seit dem vergangenen Jahr auf dem Markt. Auf ifun.de haben wir seitdem nicht nur die Entwicklung des Betriebssystems verfolgt, sondern auch die Hardware selbst ausführlich besprochen:

Dateiverwaltung und Speicher

Zu den wichtigsten Neuerungen von UGOS 1.16.0.0089 zählt eine Funktion zur Rückgewinnung von Speicherplatz auf Btrfs-Volumes. Das Dateisystem wird von vielen NAS-Herstellern eingesetzt, da es Funktionen wie Snapshots und eine verbesserte Datenintegrität unterstützt. Die neue Option soll helfen, nicht mehr benötigten Speicher effizienter freizugeben.

Ugos Update

Auch die Dateiverwaltung erhält mehrere Verbesserungen. Freigabelinks und Dateianforderungslinks werden nun automatisch passend zur gewählten Zugriffsmethode erstellt. Je nachdem, ob der Zugriff über das lokale Netzwerk, UGREENlink oder einen DDNS-Dienst erfolgt, generiert das System den passenden Link.

Darüber hinaus lassen sich Dateieigenschaften direkt in der Vorschau anzeigen. Dateinamen und Tags können dort nun ebenfalls schneller bearbeitet werden. Häufig genutzte Zielordner werden gespeichert, sodass wiederkehrende Uploads, Downloads oder Verschiebevorgänge mit weniger Klicks auskommen.

Ugos Ugreen Apps

Flüssigere Wiedergabe und Fehlerkorrekturen

Für den integrierten Medienplayer führt UGREEN eine Pufferfunktion ein. Vor dem Start der Wiedergabe werden zusätzliche Daten geladen, um Unterbrechungen in instabilen Netzwerken zu vermeiden.

Daneben behebt das Update mehrere technische Probleme. Unter anderem wurden fehlerhafte Testergebnisse bei bestimmten IronWolf-Festplatten korrigiert. Zudem soll verhindert werden, dass einige externe Festplattengehäuse nach dem Herunterfahren des NAS weiterhin angeschlossene Laufwerke aktiv halten.

Ugos Ugreen Task

Auch der Task Manager wurde erweitert und zeigt jetzt Informationen zu Container-Anwendungen an. Weitere Anpassungen betreffen Benachrichtigungen, Netzwerkordner und die Erkennung bestimmter WLAN-Karten.

Produkthinweis
UGREEN NASync DH2300 2 Bay Desktop NAS, NFC Tap zum Verbinden, KI Fotoalbum, 4K Persönliche Videothek... 208,99 EUR 234,99 EUR
Produkthinweis
UGREEN NASync DXP2800, 2-Bay Desktop-NAS, Intel N100 Quad Core Prozessor, 8 GB DDR5 RAM, 2,5 GbE Ethernet, 2 × M... 369,99 EUR 439,99 EUR

Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
03. Juni 2026 um 11:15 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 46.384 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 46384 Artikel in den vergangenen 8989 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven