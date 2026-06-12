UGREEN NASync DXP4800 GT ausprobiert: NAS statt nur iCloud

Mit dem NASync DXP4800 GT bietet UGREEN ein Netzwerkspeicher-System an, das deutlich mehr sein will als nur eine Festplatte im Heimnetz. Das Gerät eignet sich als private Cloud, zentraler Backup-Speicher, Medienserver und Datenablage für mehrere Nutzer. Für uns macht es aber ein Feature besonders spannend.

Das UGREEN NASync DXP4800 GT ist ein 4-Bay-NAS ohne vorinstallierte Festplatten. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen Embedded R2514, dazu kommen 8 GB DDR4-RAM, der sich auf bis zu 64 GB erweitern lässt. Vier SATA-Schächte nehmen Festplatten oder SSDs auf, zusätzlich gibt es zwei M.2-Steckplätze. Unterstützt werden unter anderem RAID 0, 1, 5, 6 und 10.

Der NASync DXP4800 GT hat eine echte Anschlussvielfalt an Bord.

Schon die Anschlussausstattung macht deutlich, dass UGREEN nicht nur einfache Dateiablage im Blick hat. Auf der Rückseite sitzen zwei 10-GbE-Anschlüsse, dazu kommen USB-Ports und ein HDMI-Ausgang. Auf der Vorderseite gibt es weitere Anschlüsse und einen SD-Kartenleser. Gerade wer viel mit Fotos, Videos oder großen Projektdaten arbeitet, bekommt damit deutlich mehr Spielraum als bei einem einfachen USB-Laufwerk am Router – und sichert gleichzeitig schneller die eigenen Daten.

Aufgebaut und eingerichtet

Der eigentliche Aufbau ist angenehm unkompliziert. Die vier Festplatteneinschübe sitzen sauber in der Front und lassen sich mit dem mitgelieferten kleinen Werkzeug lösen. Wird es in die Öffnung gesteckt, springt der jeweilige Einschub ein Stück heraus und kann anschließend herausgezogen werden. 3,5-Zoll-Festplatten werden werkzeuglos eingesetzt: einlegen, einrasten lassen und den Einschub wieder ins Gehäuse schieben. Für kleinere 2,5-Zoll-Laufwerke legt UGREEN entsprechendes Montagematerial bei.

Insgesamt unterstützt das NAS eine maximale Kapazität von bis zu 144 TB. Pro Festplatte sind dabei bis zu 32 TB möglich. Ergänzt werden die vier Laufwerksschächte durch zwei M.2-NVMe-Steckplätze auf der Unterseite. Diese lassen sich für schnellen Zusatzspeicher oder je nach Einrichtung auch als Cache nutzen. Gerade wer große Foto- und Videobibliotheken verwalten oder mit vielen kleinen Dateien arbeiten möchte, wird dadurch etwas schneller.

Das kleine Werkzeug löst die Klappe und man kann den Einschub einfach herausziehen.

Nach dem Einbau der Laufwerke folgt die Einrichtung über Browser oder App. Dabei werden das NAS im Netzwerk gefunden, ein Administratorkonto angelegt und die gewünschten Speicherpools beziehungsweise RAID-Optionen eingerichtet. Das ist grundsätzlich gut geführt, setzt aber trotzdem etwas Verständnis voraus. Wer zum ersten Mal ein NAS nutzt, sollte sich für die Auswahl von RAID, Freigaben und Benutzerrechten etwas Zeit nehmen, statt einfach nur durch die Einrichtung zu klicken. Glücklicherweise erklärt die App vor allem die verschiedenen RAID-Möglichkeiten sehr gut.

Viel Leistung, wenn das Netzwerk mitspielt

Im Alltag fühlt sich das DXP4800 GT angenehm schnell an. Dateien lassen sich flott übertragen, mehrere Geräte können parallel darauf zugreifen und auch größere Medienbibliotheken bringen das System nicht sofort ins Schwitzen. Wer allerdings das volle Tempo der 10-GbE-Anschlüsse nutzen möchte, braucht auch den passenden Unterbau: Router, Switch, Kabel und am besten auch einen Mac oder PC mit der schneller Netzwerkschnittstelle.

In vielen Haushalten wird das NAS daher zunächst nur so schnell sein wie das vorhandene Netzwerk. Das ist kein Nachteil des Geräts, sollte aber vor dem Kauf klar sein. Wer ohnehin nur per WLAN zugreift oder einen einfachen Gigabit-Switch nutzt, profitiert zwar weiterhin von der zentralen Ablage, schöpft die Hardware aber nicht aus.

Über einen integrierten App Store lassen sich weitere Anwendungen installieren.

UGREENs Betriebssystem UGOS Pro hat uns positiv überrascht. Die Oberfläche wirkt moderner und zugänglicher, als man es von manchem klassischen NAS kennt. Freigaben, Nutzer, Apps, Medienfunktionen und Sicherungen lassen sich vergleichsweise übersichtlich einrichten. Ganz so ausgereift wie die Software-Plattform von Synology wirkt UGOS Pro noch nicht, für viele typische Aufgaben ist das System inzwischen aber gut nutzbar.

iPhone-Fotos zusätzlich zur iCloud sichern

Für iPhone-Nutzer bietet die UGREEN-NAS-App ein besonders cooles Feature. Über sie lassen sich Fotos und Videos vom iPhone auf das eigene NAS sichern. Das ersetzt iCloud nicht vollständig, kann aber eine sinnvolle zusätzliche Sicherung sein. Wer viele Bilder macht, Familienfotos sammelt oder seine Medien nicht ausschließlich bei einem Cloud-Anbieter liegen haben möchte, schafft sich damit eine private Ablage im eigenen Netzwerk.

Der Vorteil liegt weniger darin, dass alles automatisch so nahtlos funktioniert wie bei Apple. iCloud bleibt bequemer und tiefer ins System integriert. Ein eigenes NAS gibt dafür mehr Kontrolle über Speicherplatz, Nutzerrechte und Datenablage. Gerade bei großen Foto- und Videobibliotheken kann das auf Dauer eine gute Alternative sein.

Auch als Medienserver macht das UGREEN-NAS eine gute Figur. Wer Plex, Infuse oder eine eigene Videobibliothek nutzt, bekommt genug Leistung für mehrere Streams und auch für 4K-Material. Dazu kommen Docker-Unterstützung, Backup-Funktionen, Dateifreigaben und ein Surveillance Center für Netzwerkkameras. Letzteres kann Kameras lokal aufzeichnen, ist aber kein Ersatz für HomeKit Secure Video.

Apropos Backups: Mit etwas Einstellungssache und einer entsprechenden Anleitung kann man das NAS auch verwenden, um automatische Time-Machine-Backups vom eigenen Mac anfertigen zu lassen. Ganz einfach ist das allerdings nicht, aber wenn es einmal funktioniert, läuft es reibungslos.

In der App kann man auch Zeiten festlegen, wann die Aufnahmen gesichert werden sollen.

Ein NAS bleibt ein NAS

So zugänglich das System inzwischen ist: Ein NAS bleibt ein Gerät, um das man sich kümmern muss. Genau das zeigt auch unser größter Ärger im Test. Nach einem Update war das DXP4800 GT ausgeschaltet. Weil wir die Funktion zur Ferneinschaltung vorher nicht eingerichtet hatten, war unterwegs eine Woche lang kein Zugriff auf die eigenen Daten möglich.

Das ist kein Drama, wenn man zu Hause sitzt. Auf Reisen merkt man aber sehr schnell, wie abhängig man von so einem Speicher werden kann. Deshalb sollte man sich nach der Ersteinrichtung unbedingt die Energieoptionen, Update-Einstellungen und Möglichkeiten zur Ferneinschaltung ansehen. Wer von unterwegs auf seine Daten zugreifen will, sollte den Fernzugriff außerdem einmal bewusst testen, bevor es darauf ankommt.

Ähnliches gilt für Backups. Ein NAS ist nicht automatisch eine vollständige Backup-Strategie. Wer wichtige Daten darauf ablegt, sollte zusätzlich über RAID, externe Sicherungen oder ein weiteres Backup nachdenken. Mehr Kontrolle bedeutet eben auch mehr Verantwortung. Festplatten können ausfallen, Einstellungen können falsch gesetzt sein und auch ein NAS sollte nicht der einzige Ort sein, an dem wichtige Daten liegen.

Nicht für jeden, aber vielseitig

Das UGREEN NASync DXP4800 GT ist sicher kein Gerät für jeden Haushalt. Wer nur gelegentlich ein paar Dokumente sichert oder seine iPhone-Fotos bequem synchronisieren möchte, fährt mit iCloud, einer externen SSD oder einem kleineren NAS einfacher. Wer aber viele Daten sammelt, Videos bearbeitet, Backups zentralisieren möchte oder eine private Medienbibliothek aufbauen will, bekommt hier ein starkes und vielseitiges System.

Uns hat vor allem die Mischung aus Hardware, Anschlüssen und App-Anbindung überzeugt. Das NAS wirkt leistungsfähig, bleibt im Alltag gut bedienbar und eröffnet viele Möglichkeiten, sobald man sich etwas damit beschäftigt. Man sollte nur vorher wissen, worauf man sich einlässt: Es ist keine Apple-Time-Capsule-Neuauflage zum Hinstellen und Vergessen, sondern eher eine private Cloud mit Lernkurve.

Wer diese Lernkurve akzeptiert, bekommt mit dem DXP4800 GT ein sehr spannendes NAS für Mac, iPhone, iPad und den Rest des Haushalts.