Überraschend erfolgreich: CompressX macht 8.000 Dollar in 3 Monaten

Als wir euch im vergangenen Dezember das erste Mal auf die Mac-Applikation CompressX aufmerksam gemacht haben, wurde diese noch zum gänzlich kostenfreien Download angeboten. Inzwischen verlangt der Entwickler Hieu Dinh 19 US-Dollar für seine kinderleicht einzusetzende Videokompressions-Software.

Ein Preis, den viele Anwender offenbar gern bereit sind zu zahlen, und der Mini-App in den ersten drei Monaten ihrer Verfügbarkeit so Einnahmen in Höhe von 8.000 Dollar beschert haben.

Anfangs ein Wochenendprojekt

Ein Überraschungserfolg, den Hieu Dinh offenbar selbst noch gar nicht richtig glauben kann. Laut Dinh sei CompressX ursprünglich als Wochenendprojekt gestartet, um ihn selbst dabei zu unterstützen, Demovideos zu verkleinern und den Upload dieser zu beschleunigen.

Dinh habe lediglich zwei Wochen benötigt, bis eine erste funktionierende Version fertiggestellt war. Drei Monate nach dem Start habe er dann Einnahmen in Höhe von 8.000 Dollar erzielt. Ein Ergebnis, mit dem er niemals gerechnet habe. Die Entwicklung und der Erfolg von CompressX seien für ihn eine surreale, aber lohnenswerte Erfahrung gewesen.

Benutzeroberfläche für FFmpeg

Dabei bietet CompressX lediglich eine Benutzeroberfläche für die gänzlich kostenfrei erhältliche Terminal-Applikation FFmpeg an, um deren Nutzung unter macOS zu vereinfachen.

FFmpeg ist ein quelloffenes Kommandozeilen-Tool, das die umfassende Bearbeitung von Videodateien ermöglicht – von der Qualität über das Format bis hin zu Metadaten. Die Komplexität von FFmpeg erfordert allerdings Vorkenntnisse.

CompressX vereinfacht die Nutzung von FFmpeg und konzentriert sich vor allem auf die effiziente Kompression von Videodateien, um die Dateigröße bei minimalen Qualitätsverlusten maximal zu reduzieren. Die nur sechs Megabyte große App bietet kaum konfigurierbare Einstellungen an und stellt sich auf ihrer Webseite vor.