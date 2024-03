3D-Apps: Blender in Version 4.1, Shapr3D auf der Apple Vision Pro

Die Entwickler zwei der populärsten Applikationen für 3D-Modellierer informieren in dieser Woche über geplante und bereits umgesetzte Neuerungen. Das Open-Source-Projekt Blender steht ab sofort in Version 4.1 zum Download bereit. Die schon jetzt auf Mac und iPad verfügbare 3D-Applikation Shapr3D wird in Kürze auch auf der Apple Vision Pro verfügbar sein.

Blender in Version 4.1

Bei Blender ist man inzwischen dazu übergegangen, großen Aktualisierungen stets auch ein begleitendes Video zur Seite zu stellen, das detailliert auf die zahlreichen Neuerungen eingeht, von denen vor allem intensive Nutzer der Mac-Anwendung profitieren.

Neben dem Clip haben die Macher zudem eine Releaseübersicht veröffentlicht, die auf dieser Webseite alle Neuerungen mit beispielhaften Screenshots aufführt.

Eben jene Update-Notizen legen wir euch auch ans Herz, da die große Aktualisierung auf Ausgabe 4.1 zwar zahlreiche Detailverbesserungen mitbringt, viele von diesen aber so speziell ausfallen, dass es uns als gelegentliche Blender-Nutzer schon schwerfällt, diese in den zugehörigen Menüs überhaupt aufzuspüren. Ehe wir uns hier um Kopf und Kragen schrieben, also bitte hier entlang.

Shapr3D auf der Vision Pro

Deutlich nachvollziehbarer fällt hier die Ankündigung der Shapr3D-Macher aus, die ihre 3D-Software auch auf Apples Datenbrille bringen werden.

Auf der Apple Vision Pro soll Shapr3D vor allem als kollaboratives Werkzeug eingesetzt werden und sich bei der Produktdemonstration am Kunden oder beim Verfeinern von Prototypen bezahlt machen.

Shapr3D spricht mit der Initiative ausschließlich Unternehmenskunden an und ruft diese bei Interesse dazu auf, sich für eine Demonstration des möglichen Funktionsumfangs mit dem hauseigenen Sales-Team in Kontakt zu setzen.

Auf der Webseite des Unternehmens wurden mehrere Beispiel-Screenshots veröffentlicht, zudem sind auf der visionOS-Seite erste Kurzvideos verfügbar, die Shapr3D im Einsatz auf der Vision Pro zeigen.