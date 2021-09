Typewriter für Mac: Freie Markdown-App für Anfänger

Markdown, vielleicht noch mal kurz zum Reinholen, ist dafür gedacht Texte mit lesbaren Textformatierungen zu erstellen, die sich anschließend schnell in PDF-Dokumente oder Webseiten verwandeln lassen, ohne dabei mit Format-Werkzeuge und der Maus arbeiten zu müssen. Dort wo im finalen Dokument eine Überschrift auftauchen soll arbeitet ihr mit dem Doppelkreuz-Symbol (also: ##Überschrift), fette Textstellen werden von Sternen umschlossen (also: **fett gedruckt**) und um Zitate zu markieren setzt ihr an den Zeilenanfang eine eckige Klammer („>“).

Insert

You are going to send email to