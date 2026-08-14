TV Pro 8.1: Heimkino bündelt Mediatheken-Tipps

TV Pro baut seine Rolle als Programmführer auf dem Mac weiter aus. Mit Version 8.1 rückt die Mac-App nicht nur das lineare Fernsehprogramm in den Vordergrund, sondern bündelt nun auch Inhalte aus den öffentlich-rechtlichen Mediatheken in einem neuen Bereich namens „Heimkino“. Dort sollen Nutzer Filme, Serien, Dokumentationen, Reportagen, Shows und weitere Sendungen finden, ohne sich zunächst durch die einzelnen Mediatheken-Angebote klicken zu müssen.

Die Erweiterung knüpft an die bereits mit TV Pro 8 eingeführten „Highlights“ an. Diese zeigen redaktionell ausgewählte TV-Tipps des Tages in einer magazinartigen Ansicht. Neu ist nun die stärkere Ausrichtung auf jederzeit verfügbare Mediatheken-Inhalte. Wenn eine Sendung direkt abrufbar ist, markiert TV Pro dies mit einem roten Play-Symbol. Ein Tipp darauf startet die Wiedergabe innerhalb der App.

Heimkino sortiert die Mediatheken-Auswahl

Das Heimkino versteht sich als kuratierte Oberfläche für Sendungen, die sonst über verschiedene öffentlich-rechtliche Mediatheken verteilt liegen. TV Pro spricht von tausenden verfügbaren Inhalten, die täglich aktualisiert und redaktionell ausgewählt werden. Die Darstellung orientiert sich dabei eher an einer Programmzeitschrift als an einer reinen Trefferliste.

Für die Navigation gibt es ein Menü mit Sparten wie Filme, Serien, Dokus, Reportagen und Shows. Ergänzend verweist die App auf eigene Empfehlungen, die unter dem bekannten ProTipp-Label laufen. Nutzer sollen also nicht nur gezielt suchen, sondern sich auch durch Vorschläge treiben lassen können. Das passt zur bisherigen Ausrichtung der App, die klassisches TV-Programm, Merkliste, Suche und Mediathekenzugriff enger zusammenführen will.

Ganz frei zugänglich ist der neue Bereich allerdings nicht. Wer TV Pro kostenlos nutzt, erhält eine Auswahl aus den angebotenen Sparten. Das vollständige Heimkino-Angebot steht laut Anbieter Nutzern von TV Pro Gold MAX zur Verfügung. Die Premium-Option schlägt mit 70 Euro pro Jahr zu Buche.

Highlights blicken auf die kommenden Tage

Neben dem Heimkino bleibt die neue Highlights-Ansicht ein zentraler Baustein der aktuellen Versionen. Sie soll die interessantesten Sendungen der kommenden Tage bündeln und erlaubt es, passende Titel vorzumerken. Ist ein Eintrag bereits streambar, lässt er sich ebenfalls direkt über den roten Play-Button starten. Damit verschwimmt die Grenze zwischen Programmplanung und Abrufangebot ein Stück weiter.

TV Pro hatte zuletzt ohnehin spürbar an Breite gewonnen. Erst im Mai rückte die App als Alternative in den Blick, nachdem Nutzer anderer TV-Programm-Apps fehlende Funktionen und schwächere Bedienung kritisierten. Damals punktete TV Pro vor allem mit der Kombination aus TV-Übersicht, Mediatheken und optionalen Streams.

Auch auf dem Mac ist diese Verzahnung inzwischen verfügbar. Die App kombiniert Programmraster, Rückschau, Live-TV und Mediatheken in einer Oberfläche. Die Mac-Version haben wir zum Start ausführlicher vorgestellt. Im App Store listet TV Pro inzwischen mehrere kleinere Aktualisierungen der 8.1-Reihe. Neben dem Heimkino nennt der Anbieter Verbesserungen bei Stabilität, Leistung und Account-Verwaltung. Als kostenlose Alternative ist weiterhin die für iPad und iPhone verfügbare App HD+ zu empfehlen.