Mit abnehmbarem Magnetrahmen
Needit ParkOne: Neue E-Parkscheibe nimmt Ooono ins Visier
Nach dem neuen Drive One Pro legt Needit auch bei seiner elektronischen Parkscheibe nach. Die neue ParkOne tritt als kompakte Alternative zur Ooono P-Disc No4 an und wird bei Amazon aktuell für 29,99 Euro in Schwarz beziehungsweise Blau angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 32,99 Euro.
Optisch setzt Needit auf einen Rahmen aus gebürstetem Aluminium. Dieser bleibt an der Windschutzscheibe, während sich die eigentliche Parkscheibe magnetisch abnehmen lässt. Das erleichtert Reinigung und Batteriewechsel. Das kontrastreiche Display sitzt in einem nur rund 6,5 Zentimeter breiten Gehäuse, das Gewicht gibt der Hersteller mit 48 Gramm an.
Magnetrahmen statt fest verklebter Scheibe
Die ParkOne erkennt, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, und stellt die vorgeschriebene Ankunftszeit automatisch ein. Needit nennt auf der eigenen Produktseite eine Reaktionszeit von rund 20 Sekunden. Im Amazon-Angebot ist dagegen von 30 Sekunden die Rede. Auch bei der Batterielaufzeit sind die Angaben nicht ganz deckungsgleich. Beworben werden bis zu 6,9 Jahre bei etwa einer Stunde Fahrzeit täglich, in den technischen Daten nennt Needit für die CR2450-Knopfzelle jedoch rund drei Jahre.
Zur Ausstattung gehören außerdem die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit sowie eine Nachtparkfunktion für Parkzonen, deren Regelung erst am Folgetag greift. Die Bedienung erfolgt über eine einzelne Taste.
Konkurrenz zur günstigeren Ooono-Parkscheibe
Needit bestätigt für die ParkOne die Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt und verweist zusätzlich auf eine Prüfung durch SGS Germany. Damit ist das Gerät für den vorgesehenen Einsatz als elektronische Parkscheibe in Deutschland zugelassen.
Preislich liegt die ParkOne derzeit knapp unter der Ooono P-Disc No4, die Anfang Juni für 34,95 Euro vorgestellt wurde. Ooonos Modell bietet ebenfalls eine automatische Zeiteinstellung und Sommerzeitumstellung, verzichtet aber auf den abnehmbaren Magnetrahmen. Für die No4 nennt Ooono eine Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren.
Aufgefallen ist uns die neue Parkscheibe bei der Beschäftigung mit dem gestern vorgestellten Drive One Pro. Mit Verkehrswarner und Parkscheibe stellt Needit damit gleich zwei direkte Alternativen zu bekannten Ooono-Produkten bereit und scheint hier auf einen Softlaunch ohne offizielle Ankündigung zu setzen.
Muss eigentlich jeder simple Scheiß elektronisch sein? Wo liegt hier der Vorteil?
Der Vorteil liegt darin, dass ich auf den Supermarkt Parkplatz fahre – aussteige – in Ruhe einkaufe – danach evtl. noch einen Kaffee trinken gehe und dann entspannt zum Auto gehe und keine 30€ Strafe zahlen muss weil ich die Parkuhr vergessen habe rein zu legen oder auf eine falsche Uhrzeit gestellt habe. Ganz einfach! Ja naklar denkst du immer dran und dir passiert das nicht. Schön für dich!
Das nun wirklich mal ein offensichtlicher Vorteil oder hast du noch nie vergessen, die Parkscheibe reinzulegen und vorher richtig einzustellen?
Hast du auf deinem Supermarkt Parkplatz mal das Kleingedruckte gelesen? Auf vielen steht, dass elektronische Parkscheiben nicht akzeptiert werden.
@Roman: das Kleingedruckte reicht nicht, es muss gut sichtbar und groß platziert sein und bei der Einfahrt/beim Parken schnell zu erfassen sein. Da elektronische Parkscheiben offiziell zugelassen und weit verbreitet sind, darfst du sowas nicht irgendwo in AGBs verstecken, da jeder zunächst davon ausgehen wird, dass diese Parkscheiben genutzt werden dürfen. Sowas könnte man juristisch als eine „überraschende Klausel“ sehen und es wäre ohne entsprechende deutliche Ansage unwirksam.
Wenn es von der StVO offiziell zugelassenes Gerät ist, können Sie schreiben, was sie wollen. Dieses gilt genauso wie eine Papierscheibe. Da können die nicht ihre eigene Gesetze machen. Natürlich für die elektronischen Parkscheibe, die einfach nur die Zeit auch automatisch weiter drehen, ist es auch nicht erlaubt. Dies ist auch nicht zulässig im Straßenverkehr.
so ist es!
@ Larry wenn du mal wieder eien medizinischen Notfall hast, bitte die Ärzte dich zur Ader zu lassen ;-)
Der Vorteil soll wohl darin bestehen, dass man sich das manuelle Einstellen der Parkscheibe sparen kann. Naja, wer’s braucht.
Nee, der Vorteil liegt darin, dass du nicht daran denken musst, die überhaupt einzustellen. Es gibt so viele Parkplätze wo man es nicht gleich auf den ersten Blick mitbekommt. Zack haste ein Knöllchen. Die legen es doch darauf an
Diese Parkscheiben sind Elektrisch und nicht Elektronisch, ist ein unterschied
Ich denke es ist genau umgekehrt.
@Hawkeye Klugscheißen und selber keine Ahnung haben. Sie ist ganz klar elektronisch, nicht elektrisch.
Du musst die Parkscheibe nicht einstellen. Sie stellt sich beim Abstellen automatisch ein. Also kann man sie auch nicht vergessen. War früher mal wichtig. Jetzt wo die Supermarktparkplätze aber alle per Kamera überwacht werden, braucht man sie eigentlich kaum noch.
Stimmt, man parkt ja nur auf dem Supermarkt Parkplatz ein und nie woanders :‘)
Das nicht, aber dort ist die Gefahr hoch eine Strafe zu bekommen. In Parkuhr Parkzonen habe ich auch noch nie das Ordnungsamt gesehen. Die kontrollieren eher in Parkautomaten Zonen.
Hilft mir schon enorm, wenn ich nicht vergessen kann die Parkscheibe beim Einkaufen ins Auto zu legen. Thank god its technischer Fortschritt.
Weiß nicht was an dem Usecase so unsinnig ist. 1x vergessen das Pappding reinzulegen und der Return on Invest ist erreicht
Eben. Finde die 20€ super angelegt. Insbesondere im Vergleich zu vielen unsinnigeren Dingen…
Wir lieben es, in Dänemark auch total verbreitet – es ist so entspannt.
Wenn Leute nicht mal eine normale Parkscheibe benutzen können. Sobald etwas ohne Akku ist können es die meisten schon nicht mehr :D
Die Menschheit ist echt kaputt :D
Es ist halt ein helferlein. Was daran jetzt schlimm sein soll, keine Ahnung. Ich hoffe mal, du nutzt auch kein Smartphone.
genau!
@BK Dein Kommentar ist nicht witzig, sondern beleidigend.
Nur weil Du nicht die Zielgruppe bist!
Also inhaltlich, in seine Worte eingebettet, hat er ja nicht unrecht.
Du könntest statt eines Autos auch eine Pferdekutsche benutzen oder einfach laufen. Dann brauchst du auch keine Parkscheibe (bin mir bei der Kutsche da nicht sicher).
Merkwürdiger Vergleich…
Können schon. Aber warum soll ich mich mit Sachen beschäftigen, die mir ein kleines Gerät zuverlässig abnehmen kann?
Für Dänemarkurlauber ist nicht ganz unwichtig, dass sich alle neuen Modelle von Needit, die in Deutschland verkauft werden, nicht mehr auf den 15 Minuten Rhythmus umstellen lassen.
Eine der letzten die das konnte ist die Park Lite SOLAR.
Soweit ich weiß trifft das auch auf die neuen OOONO zu.
Also ich habe noch eine 5 Jahre alte Needit Parkuhr und ich kann da gar nichts umstellen. Man erkennt zwar ein „DK“ im Display, aber ich finde keine Einstellung um das zu aktivieren. Macht ja auch keinen Sinn, da die deutschen Uhren ja das deutsche blaue „P“ Symbol haben und somit „deutsche“ Parkscheiben sind.
Wir sind aktuell in Dänemark und ich bin bislang überall mit meiner deutschen Needit klargekommen. Selbst in Kopenhagen gabs kein Knöllchen.
Auf den öffentlichen Parkplätzen dürfen Autos mit deutschem Kennzeichen (!) die in Deutschland zugelassene elektronische Parkscheibe benutzen. Gab eine Bekanntmachung dazu.
Ggf. problematisch wird’s bei den privaten Parkplätzen.
Hallo,
Wir haben die, im Artikel genannte Parkscheibe, und diese kann man unterschiedlich einstellen: entweder genaue Uhrzeit, 15 Minuten oder 30 Minuten. Für Deutschland stellen wir auf 30 Minuten und für Dänemark auf 15 Minuten. Ist in der Anleitung beschrieben, wie man das einstellt. Diese Parkscheibe ist auch gut, da man die abnehmen kann zum einstellen…
Moin, genau bei diesem neuen Modell fehlt der Teil in der Anleitung, leider. Somit ist davon auszugehen, dass nicht geht.
Wie jetzt, elektronische Parkscheibe ohne KI, App und Abo? Kommt mir nicht ins Auto…
Echt, was für ein Rückschritt!
Wo bracht man noch eine Parkscheibe?
Ich lebe in einer „Provinzstadt“ und eine Parkscheibe wird hier nirgends mehr benötigt. Jeder Supermarktparkplatz hat, wie auch die meisten Parkplätze und Parkhäuser, automatische Kennzeichenerfassung.
Es gibt nicht nur Supermarktplätze auf dieser Welt. Wenn Sie im öffentlichen Verkehrsraum parken, ist die Parkscheibe das Mittel der Wahl, es sei denn, es sind Parkscheinautomaten aufgestellt.
So gut wie jeder kleinere Supermarkt zwingt dich dazu. Bei den großen GLOBUS, HIT, Marktkauf … braucht man’s tatsächlich nicht.
In vielen Städten können E-Fahrer 2 Stunden kostenlos parken.
Da stellt man ziemlich hofft die Parkscheibe ein, wo Andere ein Ticket „ziehen“.
So ist es! In Bayern zwei Stunden kostenloses Parken für E Autos, aber natürlich nur mit Nachweis ab wann das Auto parkt. Kann man schnell vergessen, daher elektrische Parkscheibe.
Die elektrische Parkscheibe ist der Beweis: Wir leben in der Zukunft. Jetzt fehlt nur noch eine, die selbst einen Parkplatz findet.
Was ich noch nicht verstehe: Woher weiß die elektronische Parkscheibe, wenn ich vor Beginn der Parkscheibenpflicht ankomme, welche Uhrzeit eingestellt werden muss? Das wissen ja die meisten Autofahrer nicht mal.
Und genauso, ob ich als E-Auto-Fahrer mit Parkscheibe umsonst parken darf.
Mal davon abgesehen, dass ich in meiner Karriere als Autofahrer, noch nie eine solche Zone benutzt habe, kann man alle diese Uhren manuell vorstellen, auf die Zeit zu de die Parkraum Überwachung beginnt. Die 99,99 %, der ich in Zonen parke, in denen die Parkzeit rund um die Uhr begrenzt ist, mache ich einfach gar nichts. Das finde ich sehr angenehm.
Es gibt dafür nur eine gesetzliche Regel!
Wenn man jahrelang gut mit einem alten DDR-Erbstück von einem VEB Weißichleidernichtmehr als Parkscheibe unterwegs ist und in 2025 beim zwanzigsten Untersuchungstermin in der Klinik der private Parkplatzbetreiber in Person des Billigstangestellten zum allerersten Mal das Erbstück hinter der Frontscheibe als nicht vorhanden ansieht und den Strafzettel iHv 35 EUR direkt vor die Parkscheibe klemmt, ist das Geld für die „Scheibe“ mit LCD-Anzeige schon verdient. Dabei hatte ich die Parkscheibe nicht mal vergessen, sondern meine 40-Jährige VEB-Parkscheibe war gelb, was seit 1990 niemanden je gestört hatte, Für einen privaten Parkplatzbetreiber offensichtlich schnell verdientes Geld.
Da ich alle 14 Tage in die Klinik muss, ist mir der Kauf der LED-Parkuhr sehr leicht gefallen, nachdem der Frust vorüber war.
In Deutschland ist halt alles geregelt – seit 2024 muss sie blau-weiß sein, oder elektronisch ein CE-Kennzeichen haben.
Von daher richtig – seit 1990 hat sich niemand daran gestört, aber 2024 ;-)