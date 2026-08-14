Needit ParkOne: Neue E-Parkscheibe nimmt Ooono ins Visier

Nach dem neuen Drive One Pro legt Needit auch bei seiner elektronischen Parkscheibe nach. Die neue ParkOne tritt als kompakte Alternative zur Ooono P-Disc No4 an und wird bei Amazon aktuell für 29,99 Euro in Schwarz beziehungsweise Blau angeboten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 32,99 Euro.

Optisch setzt Needit auf einen Rahmen aus gebürstetem Aluminium. Dieser bleibt an der Windschutzscheibe, während sich die eigentliche Parkscheibe magnetisch abnehmen lässt. Das erleichtert Reinigung und Batteriewechsel. Das kontrastreiche Display sitzt in einem nur rund 6,5 Zentimeter breiten Gehäuse, das Gewicht gibt der Hersteller mit 48 Gramm an.

Magnetrahmen statt fest verklebter Scheibe

Die ParkOne erkennt, wenn das Fahrzeug abgestellt wird, und stellt die vorgeschriebene Ankunftszeit automatisch ein. Needit nennt auf der eigenen Produktseite eine Reaktionszeit von rund 20 Sekunden. Im Amazon-Angebot ist dagegen von 30 Sekunden die Rede. Auch bei der Batterielaufzeit sind die Angaben nicht ganz deckungsgleich. Beworben werden bis zu 6,9 Jahre bei etwa einer Stunde Fahrzeit täglich, in den technischen Daten nennt Needit für die CR2450-Knopfzelle jedoch rund drei Jahre.

Zur Ausstattung gehören außerdem die automatische Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit sowie eine Nachtparkfunktion für Parkzonen, deren Regelung erst am Folgetag greift. Die Bedienung erfolgt über eine einzelne Taste.

Konkurrenz zur günstigeren Ooono-Parkscheibe

Needit bestätigt für die ParkOne die Zulassung durch das Kraftfahrt-Bundesamt und verweist zusätzlich auf eine Prüfung durch SGS Germany. Damit ist das Gerät für den vorgesehenen Einsatz als elektronische Parkscheibe in Deutschland zugelassen.

Preislich liegt die ParkOne derzeit knapp unter der Ooono P-Disc No4, die Anfang Juni für 34,95 Euro vorgestellt wurde. Ooonos Modell bietet ebenfalls eine automatische Zeiteinstellung und Sommerzeitumstellung, verzichtet aber auf den abnehmbaren Magnetrahmen. Für die No4 nennt Ooono eine Batterielaufzeit von bis zu drei Jahren.

Aufgefallen ist uns die neue Parkscheibe bei der Beschäftigung mit dem gestern vorgestellten Drive One Pro. Mit Verkehrswarner und Parkscheibe stellt Needit damit gleich zwei direkte Alternativen zu bekannten Ooono-Produkten bereit und scheint hier auf einen Softlaunch ohne offizielle Ankündigung zu setzen.

