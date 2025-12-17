ifun.de — Apple News seit 2001. 45 383 Artikel

TV Pro jetzt auf dem Mac: TV-Programm mit Streams und Mediatheken
Mit einer eigenen Mac-Version von TV Pro erweitert der Anbieter Equinux seinen Programmführer nun auch auf Macs mit Apple-Prozessoren. Die Anwendung ist für Macs ab Baujahr 2020 verfügbar und wird über den Mac App Store verteilt.

Tv Pro Mac

Nutzer erhalten damit eine Kombination aus klassischer Programmübersicht und direktem Zugriff auf Live-TV sowie Mediathekeninhalte. Für den Mac gibt es einen eigenen kostenpflichtigen Gold-Tarif, der sich preislich an den bestehenden iOS-Angeboten orientiert und sich für Bestandskunden vergünstigt erweitern lässt.

Programmübersicht mit Vor- und Rückschau

Im Mittelpunkt der Mac-Version steht eine erweiterte Programmverwaltung. TV Pro zeigt das Fernsehprogramm bis zu 16 Tage im Voraus an und ermöglicht zusätzlich eine Rückschau von bis zu 60 Tagen.

Programmvorschau Mac

Verpasste Sendungen lassen sich so nachträglich finden und häufig direkt über die jeweiligen Mediatheken starten. Die Darstellung ist auf große Bildschirme ausgelegt und erlaubt unterschiedliche Ansichten, etwa nach Tagen oder Sendern sortiert. Eine Zoomfunktion erleichtert das Anpassen der Übersicht, etwa per Trackpad oder Tastatur.

Ergänzt wird die Programmansicht durch Suchfunktionen für Sendungen und beteiligte Personen sowie durch eine Merkliste.

Live Tv Infos

Live-TV, Player und Bedienung am macOS

Neben der Programmplanung rückt TV Pro auf dem Mac das direkte Abspielen von Inhalten stärker in den Vordergrund. Live-TV und Mediathekenstreams lassen sich im Vollbild oder im Bild-in-Bild-Modus ansehen. Ein integrierter Player bündelt Funktionen wie Untertitel, verschiedene Tonspuren und variable Wiedergabegeschwindigkeiten.

Die Steuerung ist dabei konsequent an macOS angepasst und unterstützt zahlreiche Tastaturkürzel, etwa zum Springen innerhalb einer Sendung oder zum schnellen Wechsel zu festen Uhrzeiten.

Technisch basiert die Mac-Ausgabe auf der bestehenden iPad-App, wurde jedoch gezielt um macOS-spezifische Funktionen ergänzt. Laut Anbieter wurde bewusst auf Apples Catalyst-Ansatz verzichtet und stattdessen ein eigener Weg gewählt, um unterschiedliche Bedienkonzepte sauber abzubilden. Davon sollen künftig auch iPad-Nutzer profitieren, etwa durch verbesserte Menüs und eine umfassendere Tastatursteuerung.

Zwischen 20 und 50 Euro jährlich

Die Kosten für TV Pro liegen zwischen 20 und 50 Euro jährlich:

  • Der „Gold Start Mac“-Tarif kostet 19,99 Euro pro Jahr und umfasst grundlegende Programmfunktionen mit einer Vorschau von bis zu 14 Tagen und detaillierten Programm-Infos.
  • Der „Gold Max Mac“-Tarif ist aktuell für 49,99 Euro jährlich verfügbar und erweitert die App um eine 16-Tage-Vorschau, 60 Tage Rückschau, Live-TV-Zugriff und eine vollständige Integration von Mediatheken sowie weitere Funktionen.

Bezahlt werden kann bei Interesse auch per Überweisung.

17. Dez. 2025 um 16:06 Uhr von Nicolas


