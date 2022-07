AutoRaise für Mac: Mauszeiger holt Fenster ohne Klicks nach vorn

Die Menüleisten-Applikation AutoRaise wird ihren Namen nicht mehr all zu lange tragen. Nach dem Einspruch eines anderen Entwicklers mit einem identisch bezeichneten Software-Projekt sucht das Entwickler-Studio Synappser bereits nach einem neuen Namen. Zur Auswahl stehen AutoFocus, FollowFocus, FollowMyMouse, JumpUp, RiseUp und FocusIt.

An der Funktion wird sich jedoch auch nach der anstehenden Umbenennung nichts ändern: AutoRaise will beim Arbeitsalltag am Mac die Anzahl der Maus- beziehungsweise Trackpad-Klicks reduzieren indem der Download durchgängig darauf achtet, was sich direkt unter dem Mauszeiger befindet. Schwebt dieser von einem zum nächsten Programmfenster sorgt AutoRaise dafür, dass diese stets automatisch in den Vordergrund geholt werden und macht das hin und her klicken zwischen mehreren offnen Applikationen so weitgehend überflüssig.

Weniger Mausklicks im Arbeitsalltag

Sicher führt auch zukünftig kein Weg mehr am Tastaturkürzel Command+Tab vorbei, wenn das gerade mit AutoRaise in den Vordergrund geholte Programm-Fenster größer als alle anderen ist und diese so unter sich begräbt, überlappen sich die Fenster jedoch lediglich ist AutoRaise ein praktischer Alltagshelfer, mit dem man sich nach kurzer Eingewöhnungszeit durchaus arrangieren kann.

Derzeit wird AutoRaise als noch unfertige Beta-Applikation zum Download angeboten und lässt sich ohne Lizenzen und Bezahlungen einsetzen, ob und wie sich dies nach der offiziellen Freigabe ändern wird ist unklar.

Von den FinderFix-Machern

AutoRaise kommt von der gleichen Entwickler-Schmiede die ihr bereits von FinderFix kennt. Der im Juni vorgestellte Mac-Download sorgt dafür, dass neue Finder-Fenster stets mit der selben Größe und stets an der von euch festgelegten Position auf dem Desktop geöffnet werden und das ansonsten sehr unvorhersehbare Finder-Verhalten so reproduzierbar macht.